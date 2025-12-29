Pflege- und Sozialberatung: Landesweiter Ausbau

Passendes Angebot finden, bevor Pflegefall eintritt

Im Zentrum der neuen Struktur stehen die 71 Pflegestützpunkte in 28 Pflegeregionen. Diese sollen künftig nicht nur Pflege und Betreuung sicherstellen, sondern auch zwischenmenschliche Unterstützung koordinieren – etwa Besuchs- und Begleitdienste, Einkaufshilfen oder einfache Hilfen im Alltag. Laut Schneemann bilde die Pflege- und Sozialberatung den Grundpfeiler der Pflege- und Betreuungslandschaft. „Ohne die Beratung am Beginn – teilweise schon bevor der Pflegefall eintritt – würden viele Menschen nicht das für sie passende Angebot finden.“ Daher habe man bereits im Jahr 2019 in jedem Bezirk die Pflege- und Sozialberatung etabliert. „Mit unserem Pflegestützpunktmodell gehen wir nun noch einen Schritt weiter und bringen die Berater noch näher zu den Menschen.“