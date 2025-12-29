Vorteilswelt
Neues Modell startet

Pflege- und Sozialberatung: Landesweiter Ausbau

Burgenland
29.12.2025 16:00
In den 71 Pflegestützpunkten wird künftig auch zwischenmenschliche Unterstützung koordiniert.
In den 71 Pflegestützpunkten wird künftig auch zwischenmenschliche Unterstützung koordiniert.(Bild: Markus Tschepp)

Hand in Hand im Burgenland: Die Pflege- und Sozialberatung wird auf neue Beine gestellt – vom Seewinkel bis nach Jennersdorf.

Mit dem Jahreswechsel startet ein neues, landesweites Modell, das die Pflege- und Sozialberatung massiv ausbaut und künftig in allen Pflegeregionen auf ehrenamtliche Strukturen setzt. „Damit schaffen wir eine einheitliche, transparente und gerechte Lösung für das gesamte Burgenland – vom Seewinkel bis nach Jennersdorf“, sagt Soziallandesrat Leonhard Schneemann.

Passendes Angebot finden, bevor Pflegefall eintritt
Im Zentrum der neuen Struktur stehen die 71 Pflegestützpunkte in 28 Pflegeregionen. Diese sollen künftig nicht nur Pflege und Betreuung sicherstellen, sondern auch zwischenmenschliche Unterstützung koordinieren – etwa Besuchs- und Begleitdienste, Einkaufshilfen oder einfache Hilfen im Alltag. Laut Schneemann bilde die Pflege- und Sozialberatung den Grundpfeiler der Pflege- und Betreuungslandschaft. „Ohne die Beratung am Beginn – teilweise schon bevor der Pflegefall eintritt – würden viele Menschen nicht das für sie passende Angebot finden.“ Daher habe man bereits im Jahr 2019 in jedem Bezirk die Pflege- und Sozialberatung etabliert. „Mit unserem Pflegestützpunktmodell gehen wir nun noch einen Schritt weiter und bringen die Berater noch näher zu den Menschen.“

Ein flächendeckendes Angebot an Unterstützung im Alltag, aus der Region, für die Region: Das ist gelebte Solidarität – organisiert, verlässlich und menschlich.

Leonhard Schneemann. Soziallandesrat (SPÖ)

Künftig soll dieses Angebot landesweit durch die Soziale Dienste Burgenland (SDB) in Zusammenarbeit mit der Pflege- und Sozialberatung sowie einer Koordinationsstelle umgesetzt werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Ehrenamt.

Um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten, hat die SDB bereits im Herbst in den betroffenen Regionen mit dem Aufbau der Pflege- und Sozialberatung begonnen. Man fokussiert sich vorerst auf jene Gemeinden, die bisher Nachbarschaftshilfe Plus implementiert hatten.

