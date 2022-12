Gastpatienten-Regel könnte rechtswidrig sein

Wie berichtet, hatte der Wiener Gesundheitsverbund kürzlich in einem Schreiben an die Direktionen der Wiener Krankenhäuser festgehalten, dass Menschen ohne Hauptwohnsitz nur mehr in Ausnahmefällen in Wien behandelt werden sollen. Dazu zählen Akutversorgungen beziehungsweise Behandlungen, die nur in der Bundeshauptstadt angeboten werden. Gründe sind die prekäre Lage an einzelnen Abteilungen sowie die langen Wartelisten bei Operationen und Untersuchungen aufgrund des akuten Mangels an Ärztinnen und Ärzten.