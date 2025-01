Weiter Polit-Streit um die Wiener Gastpatienten

Beschluss fiel einstimmig

Interessant: Im entsprechenden Gemeindeausschuss, im Stadtsenat und schlussendlich im Gemeinderat hat die FPÖ im April 2024 für die niedrigeren Obergrenzen für Gastpatienten gestimmt. Dieser fiel damals übrigens einstimmig – ohne jegliche Wortmeldung. Also Kritik am eigenen Beschluss? Auf „Krone“-Nachfrage heißt es nun: „Die FPÖ hat diesem Poststück zugestimmt. Denn hier dürfen die Bundesländer nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das Problem sind nicht – wie SPÖ-Stadtrat Hacker fälschlicherweise behauptet – Gastpatienten aus anderen Bundesländern, die in Österreich Steuern zahlen.“