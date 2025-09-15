Vorteilswelt
„Gewissen ist rein"

Harry: Habe keine „schmutzige Wäsche" gewaschen

Royals
15.09.2025 08:57
Prinz Harry äußerte sich jetzt in einem Interview zu dem Vorwurf, er habe in seinen Memoiren ...
Prinz Harry äußerte sich jetzt in einem Interview zu dem Vorwurf, er habe in seinen Memoiren „Spare“ „schmutzige Wäsche“ gewaschen.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Mit seinen Memoiren „Spare“ hat Prinz Harry vor zwei Jahren für jede Menge Schlagzeilen gesorgt. Jetzt verteidigte der 40-Jährige die Enthüllung der Familien-Geheimnisse, die er in seinem Werk preisgab. 

„Ich glaube nicht, dass ich meine schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit gewaschen habe“, erklärte der Herzog von Sussex dem „Guardian“ in einem am Sonntag veröffentlichten Interview. „Es war eine schwierige Botschaft, aber ich habe sie bestmöglich übermittelt. Mein Gewissen ist rein.“

Er sei sich bewusst, dass es „manche Leute ärgert“, wenn man Dinge ausspricht, und dies „dem Narrativ widerspricht“. Aber das Buch sei „eine Reihe von Korrekturen an bereits existierenden Geschichten“ gewesen. „Ein Standpunkt war bereits vertreten worden und musste korrigiert werden“, so Harry.

„Es geht darum, Prinzipien zu haben“
Der Herzog von Sussex betonte zudem, dass es keine Frage von „Sturheit“ sei, sich über Familienangelegenheiten in der Öffentlichkeit zu äußern. Im Gegenteil: „Es geht darum, Prinzipien zu haben.“

Prinz Harry ist sich sicher: Eine Versöhnung „ist ohne Wahrheit nicht möglich“.
Prinz Harry ist sich sicher: Eine Versöhnung „ist ohne Wahrheit nicht möglich“.(Bild: AFP/SUZANNE PLUNKETT)

Seine Ehefrau Meghan habe ihm den Rat gegeben, „einfach bei der Wahrheit zu bleiben“. Für ihn sei es zudem „nicht um Rache“ gegangen, „es geht um Verantwortung“, fuhr der Exil-Prinz fort. Denn: „Versöhnung ist ohne Wahrheit nicht möglich.“

Prinz Harry und Herzogin Meghan kehrten dem britischen Königshaus den Rücken und leben mit ihren beiden Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) im kalifornischen Montecito.

Treffen zwischen Harry und Charles
Das Verhältnis zu seiner Familie gilt seitdem als zerrüttet – nicht zuletzt, weil Harry in seinen Memoiren unter anderem auch über Familienauseinandersetzungen geschrieben hatte. So schilderte er etwa einen Angriff seines Bruders William oder legte seine Gefühle über seine Rolle als „Reserve“-Prinz in der Royal Family, die er unter anderem von König Charles zu spüren bekommen habe, dar.

Prinz Harry wurde letzte Woche auf dem Weg zum Treffen mit König Charles fotografiert.
Prinz Harry wurde letzte Woche auf dem Weg zum Treffen mit König Charles fotografiert.(Bild: AFP/TOBY SHEPHEARD)

In der letzten Woche kam es schließlich zum allerersten Treffen zwischen Prinz Harry und König Charles seit 18 Monaten. Wie es heißt, hätten sich Vater und Sohn rund eine Stunde im Clarence House, dem Wohnsitz des britischen Monarchen in London, getroffen.

Kinderfotos und ein Versprechen
Offizielle Angaben zu der ersten Annäherung von Harry und Charles machte der Buckingham-Palast nicht. Wie unter anderem die „Page Six“ berichtete, soll der 40-Jährige seinem Vater aber zahlreiche Fotos seiner Enkerl gezeigt haben. Und dem britischen Monarchen ein Versprechen gegeben haben: über das Treffen absolutes Stillschweigen zu wahren!

