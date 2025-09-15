Harry: Habe keine „schmutzige Wäsche“ gewaschen

Treffen zwischen Harry und Charles

Das Verhältnis zu seiner Familie gilt seitdem als zerrüttet – nicht zuletzt, weil Harry in seinen Memoiren unter anderem auch über Familienauseinandersetzungen geschrieben hatte. So schilderte er etwa einen Angriff seines Bruders William oder legte seine Gefühle über seine Rolle als „Reserve“-Prinz in der Royal Family, die er unter anderem von König Charles zu spüren bekommen habe, dar.