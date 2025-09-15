Vorteilswelt
Tarif-Vergleich zeigt:

Hier gibt es das neue iPhone 17 am günstigsten

Elektronik
15.09.2025 08:47
Apples iPhone 17 ist ab Freitag im Handel erhältlich.
Apples iPhone 17 ist ab Freitag im Handel erhältlich.(Bild: Apple)

Von 949 bis 2449 Euro reichen die Preise für die neuen iPhones der 17. Generation, die ab Freitag im österreichischen Handel erhältlich sind. Bei welchen Mobilfunkanbietern es die Geräte zu welchen Konditionen am günstigsten gibt, verrät ein Preisvergleich.

So bietet A1 das iPhone 17 mit dem 5G-Tarif Mobil S an, der unlimitierte Minuten, SMS und Daten inkludiert. Das Handy gibt es gegen eine Aufzahlung von 579 Euro. Auf die Vertragslaufzeit von zwei Jahren gerechnet, ergeben sich dadurch für das iPhone 17 mitsamt Tarif und Zusatzgebühren laut einem Vergleich von tarife.at monatliche Gesamtkosten von 57,85 Euro.

Bei Magenta ist das iPhone 17 mit dem 5G-Tarif Mobile S erhältlich. Inkludiert sind auch hier unlimitierte Minuten, SMS und Daten. Das iPhone 17 gibt es gegen eine Aufzahlung von 624 Euro. Auf die Vertragslaufzeit von zwei Jahren gerechnet, ergeben sich dadurch für das Smartphone Gesamtkosten von 61,18 Euro effektiv monatlich.

Drei bietet das iPhone 17 mit dem 5G-Tarif Unlimited M an, in dem unlimitierte Minuten, SMS und Daten inkludiert sind. Das iPhone 17 gibt es gegen eine Aufzahlung von 684 Euro, macht bei einer Vertragslaufzeit von zwei Jahren inklusive Zusatzgebühren 62,22 Euro pro Monat. 

„Grundsätzlich gilt: Je teurer der Tarif, desto günstiger wird das iPhone. Allerdings sollte man sich gut überlegen, ob man wirklich zwei Jahre gebunden sein möchte. Wer iPhone und Tarif getrennt kauft, fährt in vielen Fällen deutlich günstiger„, erläutert Maximilian Schirmer, Geschäftsführer von tarife.at.

SIM-only: Rund elf Prozent günstiger
Die größten Einsparungen bringt demnach ein SIM-only Tarif. Dieser sei meist ohne Bindung erhältlich und in Kombination mit einem separaten Gerätekauf oft deutlich günstiger. Zwar müsse das iPhone hier in der Regel sofort bezahlt werden, Händler böten jedoch zunehmend Null-Prozent-Finanzierungen an.

Laut tarife.at-Analyse unter Berücksichtigung unterschiedlichster Verbrauchsmuster lässt sich berechnen, dass Konsumenten im Schnitt 148,61 Euro sparen, wenn sie iPhone und Tarif getrennt kaufen – also rund elf Prozent. Maximal könnten sogar 302 Euro gespart werden, das entspricht über 22 Prozent. Bei Jugendtarifen sei hingegen der gemeinsame Bezug von Handy und Tarif um durchschnittlich 2,25 Prozent günstiger.

Auch mit den neuen Handyfreiheit-Tarifen von Drei gibt es dem Vergleichsportal zufolge eine Möglichkeit, das Gerät zu finanzieren. Diese erweist sich im Tarif Handyfreiheit L mit unlimitierten Minuten/SMS und 80 Gigabyte Datenvolumen mit Gesamtkosten von monatlich 53,51 Euro, wenn das Gerät nach 24 Monaten ausbezahlt wird, als brauchbare Alternative zu den klassischen Smartphone-Tarifen. Alternativ könne es gegen ein neueres Modell eingetauscht werden.

