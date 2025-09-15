Hier gibt es das neue iPhone 17 am günstigsten

Auch mit den neuen Handyfreiheit-Tarifen von Drei gibt es dem Vergleichsportal zufolge eine Möglichkeit, das Gerät zu finanzieren. Diese erweist sich im Tarif Handyfreiheit L mit unlimitierten Minuten/SMS und 80 Gigabyte Datenvolumen mit Gesamtkosten von monatlich 53,51 Euro, wenn das Gerät nach 24 Monaten ausbezahlt wird, als brauchbare Alternative zu den klassischen Smartphone-Tarifen. Alternativ könne es gegen ein neueres Modell eingetauscht werden.