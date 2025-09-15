Austria jubelt: „Viel Charakter und Teamspirit“

Bei den Riedern wollte man die vergangene Woche mit vielen Krankenfällen nicht als Ausrede gelten lassen. Vor allem in der Offensive fehlten wichtige Akteure bzw. waren wie der eingewechselte Mark Grosse nicht fit für 90 Minuten. Von fehlendem „letzten Punch“ war in den Reihen des Aufsteigers die Rede. Hinten agierte Torhüter Andreas Leitner gegen Havel oft als Retter in höchster Not, wanderte zumindest bei einem seiner Ausflüge gefährlich nahe an Rot. Der Schlussmann war nach dem Abpfiff ein wenig bedient: „Vielleicht ist es eh nicht schlecht, damit wir nicht glauben, nach den zwei Derbysiegen himmelhoch jauchzend durch die Gegend zu laufen. Wenn das der Startschuss war, dass in Zukunft solche Spiele nicht mehr vorkommen, dann nehm ich das heute.“