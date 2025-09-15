Spanien will 50.000 Ferienunterkünfte streichen

Ferienwohnungen boomen

Mieterverbände und andere Organisationen kritisieren laut „n-tv“ zudem, dass das zunehmende Angebot an Ferienwohnungen die Wohnungsnot verschärfe. Nach Schätzungen der Statistikbehörde INE gibt es aktuell landesweit über 400.000 Ferienwohnungen und jährliche Wachstumsraten bis zu 15 Prozent.