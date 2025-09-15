Vorteilswelt
Wohnraum ist knapp

Spanien will 50.000 Ferienunterkünfte streichen

Ausland
15.09.2025 09:33
In Spanien sollen Zehntausende Unterkünfte vom Markt verschwinden.
In Spanien sollen Zehntausende Unterkünfte vom Markt verschwinden.(Bild: © Okku Kemppainen 2024)

Spanien will illegale touristische Vermietungen unterbinden und mehr als 53.000 Ferienwohnungen streichen. Diese sollen gänzlich vom Markt verschwinden und stattdessen als regulärer Wohnraum dienen. 

Das kündigte Ministerpräsident Pedro Sánchez bei einer Veranstaltung in Málaga an. Besonders viele der betroffenen Unterkünfte gibt es in Sevilla, Marbella, Barcelona, Málaga und Madrid.

Die Regierung fordert, dass Online-Portale Angebote illegaler Ferienwohnungen aus ihren Plattformen löschen. Das Wohnungsressort will erreichen, dass die betroffenen Wohnungen „jungen Menschen und Familien unseres Landes“ zur Verfügung gestellt werden.

Lesen Sie auch:
„Touristen, geht nach Hause“, steht auf dem Schild einer Demonstrantin in Barcelona.
Unbeliebte Touristen
Ferienwohnungen: Barcelona will drastisches Verbot
21.06.2024

Ferienwohnungen boomen
Mieterverbände und andere Organisationen kritisieren laut „n-tv“ zudem, dass das zunehmende Angebot an Ferienwohnungen die Wohnungsnot verschärfe. Nach Schätzungen der Statistikbehörde INE gibt es aktuell landesweit über 400.000 Ferienwohnungen und jährliche Wachstumsraten bis zu 15 Prozent.

