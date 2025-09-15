Suchaktion, weil Wanderer um teure Kamera trauerte

In der Zwischenzeit machten sich Beamte der Polizeiinspektionen Fulpmes und Kematen samt Alpinpolizisten auf den Weg zu den Zeugen bei der Krimpenbachalm, um diese genauer zu befragen. Wie sich herausstellte, hatten die drei Personen zunächst einen lauten Schrei gehört, gefolgt von einem dumpfen Knall. Kurz darauf war erneut ein Schrei zu vernehmen gewesen. Mit dem Fernglas hatten die drei nichts erkennen können, woraufhin sie die Ermittler verständigt hatten.