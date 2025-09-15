Klinik-Personal angegriffen, mehrere Verletzte

Doch auch das Eintreffen der Beamten schien den Somalier nicht zur Vernunft zu bringen. „Der Mann widersetzte sich vehement der Festnahme, indem er mehrmals versuchte, einen Beamten mit dem Fuß zu treten“, berichtet die Exekutive. Schlussendlich konnte der Randalierer aber festgenommen und auf die Polizeiinspektion Innere Stadt gebracht werden.