Klinik-Personal angegriffen, mehrere Verletzte

Ein äußerst aggressiver Somalier (21) hielt am Sonntagabend die Polizei an der Innsbrucker Klinik auf Trab. Der Mann hatte es zuvor vor dem Schockraum auf medizinisches Personal abgesehen und mehrere Sicherheitskräfte verletzt. Er war stark alkoholisiert.
Laut Polizei verhielt sich der 21-Jährige zunächst vor dem Schockraum der Klinik dem medizinischen Personal gegenüber aggressiv. Als der hauseigene Sicherheitsdienst einschritt, ging der Mann auf die Securitys los und verletzte mehrere von ihnen, woraufhin die Polizei verständigt wurde.
Doch auch das Eintreffen der Beamten schien den Somalier nicht zur Vernunft zu bringen. „Der Mann widersetzte sich vehement der Festnahme, indem er mehrmals versuchte, einen Beamten mit dem Fuß zu treten“, berichtet die Exekutive. Schlussendlich konnte der Randalierer aber festgenommen und auf die Polizeiinspektion Innere Stadt gebracht werden.
Ins Polizeianhaltezentrum gebracht
Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Wegen seines aggressiven Verhaltens wurde der 21-Jährige schließlich ins Polizeianhaltezentrum Innsbruck überstellt. Weitere Ermittlungen laufen.
