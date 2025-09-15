Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schaurig schön!

Halloween im Europa-Park Erlebnis-Resort erleben

Gewinnspiele
15.09.2025 10:00
(Bild: Europa-Park© Europa-Park GmbH & Co Mack KG)

Hexen, Geister und Kürbiszauber: Das Europa-Park-Erlebnis-Resort taucht in eine schaurig-schöne Herbstwelt ein in seinem mittlerweile 50. Jahr. Mit der „Krone“ & krone.tv können Sie einen Urlaub mit der ganzen Familie ins Europa-Park Erlebnis-Resort gewinnen. 

Deutschlands größter Freizeitpark feiert wieder die gruseligste Zeit des Jahres – und Sie sind mittendrin! Vom 27. September bis 02. November 2025 verwandeln mehr als 180.000 Kürbisse aus der Region, Maiskolben, Strohballen und farbenfrohe Chrysanthemen das Europa-Park Erlebnis-Resort in ein schaurig-schönes Wunderland. Dazu kommen herbstliche Schmankerl, atemberaubende Shows und Fahrspaß in 17 europäischen Themenbereichen. Wer nicht aufpasst, wird – nach allen Regeln der Geisterkunst – auch schon mal erschreckt.

(Bild: Europa-Park© Europa-Park GmbH & Co Mack KG)
(Bild: © Europa-Park GmbH & Co Mack KG)

Wenn die Nacht hereinbricht, heißt es Nerven bewahren: Besonders Mutige freuen sich auf das prämiierte Gruselspektakel „Traumatica“. Und auch Rulantica, die spektakuläre Wasserwelt, zeigt sich von ihrer düster-magischen Seite – perfekt, um trüben Herbsttagen zu entfliehen: zwischen Action-Rutschen und entspannten Wohlfühlbereichen ist für die ganze Familie etwas dabei. Und wer vom Halloween-Schaudern gar nicht genug bekommt, muss sich nach dem 2. November nicht verabschieden: „HALLOWinter“ vom 03. bis 28. November vereint außergewöhnliche Geisterstunden mit magischen Wintermomenten – der ideale Mix für alle, die Gänsehaut und festliche Stimmung zugleich genießen wollen.

(Bild: Europa-Park© Europa-Park GmbH & Co Mack KG)
(Bild: © Europa-Park GmbH & Co Mack KG)

Mitmachen und gewinnen 
Die „Krone“ verlost anlässlich der gruseligsten Saison des Jahres im Europa-Park zwei großartige Pakete unter allen Teilnehmern. Zwei glückliche Gewinner können sich über 2 Übernachtungen für je 4 Personen in einem der 4-Sterne (Superior) Hotels, inkl. Frühstück, Eintritt in den Europa-Park an 2 Tagen sowie Zutritt zur Wasserwelt Rulantica freuen. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und mit ein wenig Glück können Sie gewinnen! Teilnahmeschluss ist der 22.09, 09:00 Uhr. 

Sie kennen das krone.tv-Kennwort? Dann verdoppeln Sie Ihre Gewinnchance! Alle Zuseher von „Krone zu Mittag“ via Kabel oder Satellit, die bis zum Teilnahmeschluss das richtige Kennwort aus der Sendung im unten eingebetteten Formular eintragen, erhalten automatisch die doppelte Gewinnchance. Wie Sie krone.tv empfangen können, finden Sie HIER.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
157.658 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
125.259 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
120.400 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3623 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2222 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2056 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf