Halloween im Europa-Park Erlebnis-Resort erleben

Hexen, Geister und Kürbiszauber: Das Europa-Park-Erlebnis-Resort taucht in eine schaurig-schöne Herbstwelt ein in seinem mittlerweile 50. Jahr. Mit der „Krone“ & krone.tv können Sie einen Urlaub mit der ganzen Familie ins Europa-Park Erlebnis-Resort gewinnen.
Deutschlands größter Freizeitpark feiert wieder die gruseligste Zeit des Jahres – und Sie sind mittendrin! Vom 27. September bis 02. November 2025 verwandeln mehr als 180.000 Kürbisse aus der Region, Maiskolben, Strohballen und farbenfrohe Chrysanthemen das Europa-Park Erlebnis-Resort in ein schaurig-schönes Wunderland. Dazu kommen herbstliche Schmankerl, atemberaubende Shows und Fahrspaß in 17 europäischen Themenbereichen. Wer nicht aufpasst, wird – nach allen Regeln der Geisterkunst – auch schon mal erschreckt.
Wenn die Nacht hereinbricht, heißt es Nerven bewahren: Besonders Mutige freuen sich auf das prämiierte Gruselspektakel „Traumatica“. Und auch Rulantica, die spektakuläre Wasserwelt, zeigt sich von ihrer düster-magischen Seite – perfekt, um trüben Herbsttagen zu entfliehen: zwischen Action-Rutschen und entspannten Wohlfühlbereichen ist für die ganze Familie etwas dabei. Und wer vom Halloween-Schaudern gar nicht genug bekommt, muss sich nach dem 2. November nicht verabschieden: „HALLOWinter“ vom 03. bis 28. November vereint außergewöhnliche Geisterstunden mit magischen Wintermomenten – der ideale Mix für alle, die Gänsehaut und festliche Stimmung zugleich genießen wollen.
