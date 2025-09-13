Harry: „Öffnet euch gegenüber euren Familien“

Mit einem Besuch am Unabhängigkeitsplatz in Kiew hat Prinz Harry seinen überraschenden Besuch in der Ukraine beendet. Der 40-Jährige legte bei einer Gedenkstätte einen Kranz nieder, um ukrainische Veteranen zu ehren, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Samstag berichtete.
Im Zuge seines Besuchs in der ukrainischen Hauptstadt nahm er demnach auch an einer Podiumsdiskussion im Nationalen Museum der Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg teil.
„Licht am Ende des Tunnels“
Auf die Frage nach einem Ratschlag für Menschen, die den Militärdienst verlassen und die Kameradschaft vermissen könnten, sagte Harry laut PA: „Manchmal wird man sich verloren fühlen, als fehle einem der Zweck, aber egal wie dunkel diese Tage auch sein mögen, es gibt Licht am Ende des Tunnels.“
Nach dem „Licht am Ende des Tunnels“ müsse man nur suchen, ist sich Harry sicher. Es werde immer jemanden geben, dem man sich anvertrauen kann. „Schweigen hält euch im Dunkeln. Öffnet euch gegenüber euren Freunden und Familien, denn so gebt ihr auch ihnen die Erlaubnis, dasselbe zu tun“, appellierte Harry.
Harry, der mit seiner Frau Meghan und den Kindern in den USA lebt, hat selbst zehn Jahre lang in der britischen Armee gedient.
Unterstützung verwundeter Soldaten ein Anliegen
Die erste Reise des Prinzen in die Ukraine war der Besuch in Kiew nicht: Bereits im April reiste Harry nach Lwiw im Westen des Landes und besuchte eine Klinik, in der verwundete Soldaten und Zivilisten rehabilitiert werden.
Gemeinsam mit einem Team seiner 2014 gegründeten Initiative Invictus Games ist Harry am Freitag überraschend in Kiew eingetroffen. Er sei von der ukrainischen Regierung eingeladen worden, berichtete die britische Tageszeitung „The Guardian“. Bei dem Besuch ging es demnach auch um Initiativen zur Unterstützung der Rehabilitation von verwundeten Soldaten – ein Anliegen, das Harry schon lange verfolgt.
Treffen mit König Charles
Vor seiner Reise in die Ukraine stattete Harry seiner Heimat Großbritannien einen Besuch ab, auch zu Wohltätigkeitszwecken. In Nottingham spendete er etwa 1,1 Millionen Pfund (umgerechnet 1,27 Millionen Euro) an die Organisation „Children in Need“ – aus eigener Tasche, wie PA unter Berufung auf einen Sprecher berichtete.
Am Montag legte er zum Anlass des dritten Todestages Blumen am Grab seiner Großmutter, Queen Elizabeth II., nieder. Zwei Tage später kam es schließlich zu einem Treffen mit seinem Vater – laut Berichten das erste seit etwa eineinhalb Jahren.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.