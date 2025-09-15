Drogen am Steuer fordern Rekordzahl an Unfalltoten

Kampagne: „Behalte die Kontrolle“

„Fahre nicht unter Einfluss. Behalte die Kontrolle“ ist der Slogan einer FIA-Verkehrssicherheitskampagne, die auf die Risiken des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss hinweist und die der ÖAMTC unterstützt. „Die Kontrolle zu behalten bedeutet, diese Gefahren zu erkennen und die richtige Entscheidung zu treffen, bevor man sich ans Steuer setzt oder den Lenker anfasst. Indem wir uns zu nüchternem und aufmerksamem Fahren verpflichten, schützen wir nicht nur unser eigenes Leben, sondern auch das Leben aller, mit denen wir die Straße teilen“, erläuterte Seidenberger.