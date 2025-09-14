Neue Epstein-Mails könnten Andrew „zerstören“

„Peinlich und belastend“

Geht es nach einer Quelle, könnten die Nachrichten zwischen dem Herzog von York und Epstein für den Royal durchaus zum Problem werden. „Wenn Sie glauben, was mit Peter Mandelson passiert ist, ist schlimm, dann haben Sie keine Ahnung, was passieren wird, wenn die Andrew-E-Mails veröffentlicht werden“, wird dieser zitiert. Und weiter: „Sie sind peinlich und belastend, und er könnte zerstört werden.“