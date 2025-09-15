Vorteilswelt
Ungenierter Überfall

Freche Affen stehlen Touristen das Abendessen

Ausland
15.09.2025 10:23

Kurioser Diebstahl auf der Trauminsel Bali: Der Urlaubsfriede wurde von Affen erheblich gestört. Die Touristen mussten hilflos zusehen, wie ihnen ihr Abendessen von zwei frechen Affen vor der Nase weggeschnappt wurde ...

0 Kommentare

Ein zauberhaftes Dinner bei Sonnenuntergang sollte es werden – doch zwei Affen machten Urlaubern bei diesem Plan einen Strich durch die Rechnung. Ungeniert sprangen die unerschrockenen Primaten auf den Esstisch und bedienten sich einfach am Abendessen. 

Blitzschnell reißen die Affen die Pizzen an sich.
Blitzschnell reißen die Affen die Pizzen an sich.

Die Touristen filmten den kuriosen Überfall mit. „Wirst du dafür bezahlen?“, fragte ein Mann einen der Affen, der sich mit seiner Beute flugs aus dem Staub machte. Eine gute Urlaubsgeschichte ist der Vorfall allerdings auf jeden Fall, auch wenn die Betroffenen hungrig an diesem Abend blieben.

Porträt von krone.at
krone.at
Kommentare
