Grazer ÖVP-Stadtrat Günter Riegler tritt zurück

„Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen“, betont Riegler am Montag, „ich habe mit Leib und Seele für Graz und die Menschen, die hier leben, gearbeitet. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die mich dabei unterstützt haben. Ich habe mich stets für die Freiheit und Finanzierung der Kunst sowie für die Interessen der Grazer Wirtschaft eingesetzt – in einer Zeit, in der diese von den bestimmenden Kräften dieser Stadt nicht gefördert wurden.“ Riegler wird eigenen Angaben zufolge eine neue berufliche Herausforderung annehmen – und „für eine geordnete Übergabe sorgen“, wie er sagt.