Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polit-Paukenschlag

Grazer ÖVP-Stadtrat Günter Riegler tritt zurück

Steiermark
15.09.2025 10:04
Riegler zieht sich zurück
Riegler zieht sich zurück(Bild: Marija Kanizaj)

Polit-Paukenschlag in Graz: Nach fast neun Jahren als ÖVP-Wirtschaftsstadtrat wird Günter Riegler sein Amt Ende Oktober zurücklegen und sich einer neuen beruflichen Herausforderung widmen. Als Nachfolger geht Wirtschaftskammer-Graz-Obmann Bernhard Bauer ins Rennen.

0 Kommentare

ÖVP-Graz-Chef Kurt Hohensinner würdigt Riegler als „langjährigen Wegbegleiter“: „Wir haben Seite an Seite für Graz gearbeitet und konnten gemeinsam vieles für diese Stadt erreichen. Wir haben Höhen und Tiefen erlebt, das hat uns zusammengeschweißt.“

„Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen“, betont Riegler am Montag, „ich habe mit Leib und Seele für Graz und die Menschen, die hier leben, gearbeitet. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die mich dabei unterstützt haben. Ich habe mich stets für die Freiheit und Finanzierung der Kunst sowie für die Interessen der Grazer Wirtschaft eingesetzt – in einer Zeit, in der diese von den bestimmenden Kräften dieser Stadt nicht gefördert wurden.“ Riegler wird eigenen Angaben zufolge eine neue berufliche Herausforderung annehmen – und „für eine geordnete Übergabe sorgen“, wie er sagt.

Zur Person Günter Riegler

  • Günter Riegler – im Zivilberuf Wirtschaftsprüfer und Steuerberater – wurde 2017 vom damaligen Bürgermeister Siegfried Nagl in die Stadtregierung geholt.
  • Bis 2021 war der frühere Stadtrechnungshofchef und Geschäftsführer der FH Joanneum zuständig für Finanzen und Kultur, nach der Gemeinderatswahl wurde ihm neben der Kultur die Wirtschaft anvertraut.
Bernhard Bauer.
Bernhard Bauer.(Bild: WKO/Foto Fischer)

Bauer könnte Nachfolger werden
In den Startlöchern scharrt „Krone“-Infos zufolge bereits der Grazer Wirtschaftskammer-Obmann und Unternehmer Bernhard Bauer. Zum Hintergrund: Vor wenigen Tagen hatte die bisherige Obfrau des Grazer Wirtschaftsbundes, Daniela Gmeinbauer, aktuell Nationalratsabgeordnete, völlig überraschend ihr Amt zurückgelegt und Bauer als ihren Nachfolger vorgeschlagen. Die Partei sei überrumpelt worden, heißt es auf den Rathausgängen. Dank dieser Rochade hat Bauer aktuell die besten Karten auf das Wirtschaftsressort der Murmetropole.

Doch es gibt weitere Kandidaten, etwa die Abgeordnete Martina Kaufmann. Mit ihrer Nachfolge würde die Grazer ÖVP freilich „weiblicher werden“, wie Beobachter meinen. Bei KPÖ, Grüne und SPÖ stehen ja mit Elke Kahr, Judith Schwentner und Doris Kampus Frauen an der Spitze.   

Porträt von Gerald Schwaiger
Gerald Schwaiger
Porträt von Jörg Schwaiger
Jörg Schwaiger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Kurt Hohensinner
Graz
ÖVP
Wirtschaft
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
158.293 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
125.590 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
120.878 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3622 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2227 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2093 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf