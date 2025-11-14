Brust-OP bei Davina Geiss? Das sagt Mama Carmen

Erst im Mai hat sich Davina Geiss für eine neue Nase unters Messer gelegt. Nach Spekulationen der Fans, ob sich die 22-Jährige kürzlich auch einer Brustvergrößerung unterzogen haben könnte, meldete sich nun Mama Carmen Geiss zu Wort.
Fotos von Davina Geiss im Bikini ließen in den letzten Tagen die Gerüchteküche brodeln. Zu sehen war die 22-Jährige auf den Schnappschüssen, die sie auf ihrem Profil veröffentlicht hatte, im pinken Zweiteiler, eines der Bilder legte den Fokus vor allem aufs Dekolleté.
„Sie hat das gemacht“
Hat sie oder hat sie nicht? Während die Fans wild spekulierten, schwieg sich Davina vorerst aus. Bis Mama Carmen jetzt mit der Sprache herausrückte.
Sehen Sie hier das Posting von Davina Geiss, dass die Spekulationen um eine Brustvergrößerung auslöste:
Im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung bestätigte die 60-Jährige: „Sie hat das gemacht, das stimmt. Alles dazu wird es ab Januar in der neuen Staffel von ,Davina und Shania – We love Monaco‘ zu sehen geben.“ Die neue Show, in der die Töchter der Geissens im Mittelpunkt stehen werden, wird ebenfalls bei RTLzwei zu sehen sein.
Im Moment ließ sich Carmen aber entlocken, dass die Entscheidung über die Brustvergrößerung von Davina mit der ganzen Familie besprochen worden sei, wie auch schon bei der Nasen-OP der Geiss-Tochter. „Mit 22 Jahren muss ich ja gar nicht einverstanden sein normalerweise, aber wir haben in der Familie darüber gesprochen. Ich war als Mutter einverstanden.“
„Sie war nicht glücklich“
Der Grund dafür sei für sie auf der Hand gelegen: „Sie war nicht glücklich mit ihrer Brust, die war zu klein. Das ist ja heute ein ganz normaler Eingriff.“ Daher habe sie ihre Tochter auch unterstützt und zum Beauty-Doc begleitet. „Ich war bei dem Eingriff dann sogar dabei.“
Es ist bereits der zweite Beauty-Eingriff für Davina Geiss in nur einem Jahr. Erst im Frühjahr erfüllte sich die damals noch 21-Jährige den Wunsch nach einer neuen Nase.
Auch Mama Carmen ist Beauty-OPs nicht abgeneigt. Sie ließ sich im letzten Jahr ihr Gesicht und ihren Hals liften. Acht Stunden legte sie sich für das Facelifting auf den OP-Tisch. Eine Entscheidung, die sie nicht bereut hat, wie sie später erklärte: „Ich habe wieder mein Gesicht wie mit 40 Jahren.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.