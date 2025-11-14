Vorteilswelt
Nach wilden Gerüchten

Brust-OP bei Davina Geiss? Das sagt Mama Carmen

Society International
14.11.2025 17:00
Davina Geiss heizte mit Bikini-Fotos die Gerüchteküche an. Hat sich die 22-Jährige etwa ihre ...
Davina Geiss heizte mit Bikini-Fotos die Gerüchteküche an. Hat sich die 22-Jährige etwa ihre Brüste vergrößern lassen?(Bild: instagram.com/davinageiss)

Erst im Mai hat sich Davina Geiss für eine neue Nase unters Messer gelegt. Nach Spekulationen der Fans, ob sich die 22-Jährige kürzlich auch einer Brustvergrößerung unterzogen haben könnte, meldete sich nun Mama Carmen Geiss zu Wort.

0 Kommentare

Fotos von Davina Geiss im Bikini ließen in den letzten Tagen die Gerüchteküche brodeln. Zu sehen war die 22-Jährige auf den Schnappschüssen, die sie auf ihrem Profil veröffentlicht hatte, im pinken Zweiteiler, eines der Bilder legte den Fokus vor allem aufs Dekolleté.

„Sie hat das gemacht“
Hat sie oder hat sie nicht? Während die Fans wild spekulierten, schwieg sich Davina vorerst aus. Bis Mama Carmen jetzt mit der Sprache herausrückte.

Sehen Sie hier das Posting von Davina Geiss, dass die Spekulationen um eine Brustvergrößerung auslöste:

Im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung bestätigte die 60-Jährige: „Sie hat das gemacht, das stimmt. Alles dazu wird es ab Januar in der neuen Staffel von ,Davina und Shania – We love Monaco‘ zu sehen geben.“ Die neue Show, in der die Töchter der Geissens im Mittelpunkt stehen werden, wird ebenfalls bei RTLzwei zu sehen sein.

Im Moment ließ sich Carmen aber entlocken, dass die Entscheidung über die Brustvergrößerung von Davina mit der ganzen Familie besprochen worden sei, wie auch schon bei der Nasen-OP der Geiss-Tochter. „Mit 22 Jahren muss ich ja gar nicht einverstanden sein normalerweise, aber wir haben in der Familie darüber gesprochen. Ich war als Mutter einverstanden.“

„Sie war nicht glücklich“
Der Grund dafür sei für sie auf der Hand gelegen: „Sie war nicht glücklich mit ihrer Brust, die war zu klein. Das ist ja heute ein ganz normaler Eingriff.“ Daher habe sie ihre Tochter auch unterstützt und zum Beauty-Doc begleitet.  „Ich war bei dem Eingriff dann sogar dabei.“

Es ist bereits der zweite Beauty-Eingriff für Davina Geiss in nur einem Jahr. Erst im Frühjahr erfüllte sich die damals noch 21-Jährige den Wunsch nach einer neuen Nase.

Auch Mama Carmen ist Beauty-OPs nicht abgeneigt. Sie ließ sich im letzten Jahr ihr Gesicht und ihren Hals liften. Acht Stunden legte sie sich für das Facelifting auf den OP-Tisch. Eine Entscheidung, die sie nicht bereut hat, wie sie später erklärte: „Ich habe wieder mein Gesicht wie mit 40 Jahren.“

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
