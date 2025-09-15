Heiße Dekolletés und tiefe Einblicke am Red Carpet

Feuriges Rot, tiefe Dekolletés und viel nackte Haut haben den roten Teppich der Emmy-Awards in der Nacht auf Montag dominiert. Allen voran sorgten aber Sydney Sweeney und Jenna Ortega für das meiste Blitzlichtgewitter.
Hollywood-Darling Sydney Sweeney zog in einer roten Robe von Oscar de la Renta am Red Carpet der Emmy-Awards alle Blicke auf sich. Das Kleid im Korsagen-Schnitt setzte vor allem die Kurven der 28-Jährigen perfekt in Szene.
Das Styling zum Sexbomben-Look hielt Sweeney hingegen dezent: Zartes Make-up, eine große Diamant-Halskette und ihre langen, blonden Haare, die ihr sanft über die Schultern fielen, machten den Look perfekt.
Ortega nur von Edelsteinen bedeckt
Heiße Red-Carpet-Konkurrenz bekam Sweeney allerdings von Jenna Ortega. Die „Wednesday“-Darstellerin war in ihrem Givenchy-Look eindeutig einer DER Hingucker des Abends. Denn während der schwarze Rock durch einen langen Beinschlitz glänzte, bedeckten obenrum lediglich große Edelsteine die Kurven der 22-Jährigen. Wow!
Ihrem Fast-nackt-Look verlieh Ortega schließlich mit dunkelrotem Lippenstift und Smoky Eyes einen Hauch von Gothic-Schick.
Doch auch Ortegas „Wednesday“-Mama Catherine Zeta-Jones setzte an diesem Abend auf tiefe Einblicke. Die Ehefrau von Michael Douglas kam in einem schwarzen Korsagen-Kleid von Yara Shoemaker, das vor allem durch seine glitzernde Spitze und viel Transparenz bestach.
Hollywood-Glamour und viel Sexappeal
Als sexy „Lady in Red“ kam auch Selena Gomez. Die Sängerin, die von ihrem Verlobten Benny Blanco begleitet wurde, setzte auf eine schlichte Robe von Louis Vuitton im Neckholder-Stil mit Schleppe und versprühte damit großen Hollywood-Glamour.
Musik-Kollegin Rita Ora, die schon am Sonntag einen sexy Ausblick auf ihre Robe gegeben hatte, entschied sich für eine Miu-Miu-Robe in Buttergelb und Weiß, die nicht nur durch ein sexy Dekolleté, sondern auch durch einen langen Beinschlitz bestach.
Transparenz noch immer im Trend
Mit Glitzer, Transparenz und aufregenden Cut-outs, unter denen ein sagenhafter Sixpack hervorblitzte, sorgte „Nobody Wants This“-Beauty Kristin Bell für viel Aufregung bei den wartenden Fotografen. Wie übrigens auch Serien-Kollegin Justine Lupe, die in ihrer Robe von Carolina Herrera tiefe Einblicke gewährte.
Für einen weiteren Wow-Moment am Red Carpet sorgte auch Meghann Fahy in Valentino, die mit einem Ausschnitt, der fast bis zum Bauchnabel reichte, ebenso alle Blicke auf sich zog, wie mit ihrem langen Beinschlitz.
„Gilmore Girls“ fesch am Red Carpet
Ebenfalls top: Cristin Milioti in einer roten Robe von Danielle Frankel, die „Gilmore Girls“ Lauren Graham und Alexis Bledel, die auf transparente Blütenspitze und viel Glitzer setzten.
Aber auch Cate Blanchett bewies wieder einmal, wie guter Stil geht. Sie kam in einem Hosenanzug von Armani Privé mit raffinierten Cut-outs und funkelnden Details.
Sanduhrfigur und viel Glamour
Scarlett Johansson hielt es in einer schulterfreien Robe in Buttergelb von Prada dieses Mal eher schlicht und setzte damit vor allem ihre tolle Sanduhrfigur in Szene. Und Michelle Monaghan funkelte in ihrer silbernen Robe von Rabanne im Blitzlichtgewitter.
Die Emmys sind die wichtigsten Fernsehpreise der USA. Die Preisträger in den Hauptkategorien wurden in der Nacht auf Montag bei einer Gala in Los Angeles bekanntgegeben. Die ersten Auszeichnungen in verschiedenen technischen und kreativen Kategorien werden bereits vorher verliehen.
