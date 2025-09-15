Hellwache Pensionistin (82) von Söhnen entmündigt

„Ja, ich weiß, ich war blauäugig“

„Nach dem Tod meines Mannes war plötzlich ziemlich viel Geld vorhanden“, erzählt die 82-Jährige. „Und ich habe mich sozusagen verspekuliert.“ Nach falschen Versprechungen von miesen Händlern im Internet gingen binnen drei Jahren knapp 200.000 Euro in die Binsen. „Ja, ich weiß, ich war blauäugig“, sagt Z. „Aber dass man mich deswegen gleich entmündigt?“ Ihre Söhne hätten Angst, dass sie das schmucke Haus in Baden bei Wien im Wert von 400.000 Euro auch noch aufs Spiel setzt. „Das kommt aber nicht infrage, denn ich habe mit den Transaktionen im Internet für immer abgeschlossen.“