Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Falsche Investitionen

Hellwache Pensionistin (82) von Söhnen entmündigt

Burgenland
15.09.2025 09:00
Frau Z. spaziert durch die Fußgängerzone in Eisenstadt.
Frau Z. spaziert durch die Fußgängerzone in Eisenstadt.(Bild: Harald Schume)

Weil eine Burgenländerin Geld verzockt hatte, wurde ihr ein Erwachsenenvertreter zur Seite gestellt. Jetzt muss sie von 200 Euro Taschengeld im Monat leben.

0 Kommentare

Die Dame, die dem „Krone“-Reporter in einem Kaffeehaus in Eisenstadt gegenübersitzt, ist geistig hellwach. Sie antwortet spontan und gezielt auf theoretische Fangfragen. Lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Wirkt schlüssig und kompetent.

Vor drei Monaten wurde Frau Z. entmündigt. Korrekt muss es heißen: Ihr wurde ein Erwachsenenvertreter zur Seite gestellt. Der „Krone“ liegen die diesbezüglichen Schriftstücke vor. Ins Rollen gebracht haben dies ihre Söhne, Zwillinge, 58. Der eine lebt in Kanada, der andere in Deutschland. Man hat einander seit vielen Jahren nicht gesehen. Es gibt vier Enkelkinder.

Warum ist das passiert?

„Ja, ich weiß, ich war blauäugig“
„Nach dem Tod meines Mannes war plötzlich ziemlich viel Geld vorhanden“, erzählt die 82-Jährige. „Und ich habe mich sozusagen verspekuliert.“ Nach falschen Versprechungen von miesen Händlern im Internet gingen binnen drei Jahren knapp 200.000 Euro in die Binsen. „Ja, ich weiß, ich war blauäugig“, sagt Z. „Aber dass man mich deswegen gleich entmündigt?“ Ihre Söhne hätten Angst, dass sie das schmucke Haus in Baden bei Wien im Wert von 400.000 Euro auch noch aufs Spiel setzt. „Das kommt aber nicht infrage, denn ich habe mit den Transaktionen im Internet für immer abgeschlossen.“

Früher hatte Frau Z. 2000 Euro im Monat zur Verfügung. Jetzt sind es 200 Euro Taschengeld. „Meine Söhne entscheiden, was ich darf und was nicht.Ich habe mein ganzes Leben für sie gearbeitet“, sagt die Dame, die schleunigst ein neuerliches Gutachten einholen will. Weil: „Das ist ja alles nicht normal!“

Porträt von Harald Schume
Harald Schume
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
11° / 26°
Symbol wolkig
Güssing
13° / 26°
Symbol heiter
Mattersburg
9° / 26°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
11° / 25°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
11° / 26°
Symbol wolkig

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
157.658 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
125.259 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
120.400 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3623 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2222 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2056 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Burgenland
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Der Geduldsfaden reißt
Empörter Ortschef setzt Landesrat letzte Frist
Coole Preise winken!
Kreativer Demokratie-Wettbewerb für junge Leute
Kranke Arbeitswelt
Job-Kündigungen im Krankenstand nehmen zu
Aufwendiger Einsatz
Aktivkohle fing Feuer: Flammen in Gewerbebetrieb
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf