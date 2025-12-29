Jungpflanzen: Sprossen als gesundes Superfood

Thomas Valuch ist „Tommygreens“. Als Indoor-Farmer produziert er in Wallern hochwertige „Microgreens“.
Bereits in den 70er Jahren fand man heraus, dass Jungpflanzen vierzig Mal mehr Vitamine und Antioxidantien haben als ausgewachsenes Gemüse. „Vor zehn Jahren habe ich ein Video darüber gesehen, wie gesund sogenannte Microgreens sind“, erzählt der Wahl-Wallerner. „Ich habe angefangen mich damit zu beschäftigen und vor drei Jahren habe ich nur für mich begonnen verschiedene Microgreens anzubauen.“
Nachdem die Idee aufging, kaufte er sich einen Container und startete 2024 mit „Tommy Greens“ ins Sprossen-Geschäft. Seit heuer fährt er auf Märkte und beliefert neben Endverbrauchern auch die Gastronomie.
Aber was „können“ die Sprossen jetzt eigentlich wirklich?
Wie bereits erwähnt, haben sie viele Vitamine und Antioxidantien. Die braucht der Körper, um sich vor freien Radikalen und oxidativem Stress zu schützen, der die Zellen schädigt, die Alterung beschleunigt und Entzündungen fördern kann.
In Amerika sogar bei Krebs empfohlen
Bei Thomas Valuch in Wallern wachsen die verschiedensten Sprossen. „Die gängigsten sind rote und pinke Radieschen“,, schildert Valuch. Außerdem zieht er Rettich. Der schmeckt scharf, weil er viele Senföle hat, was ihn wichtig für die Darmflora macht. Brokkoli wiederum hat viel Sulforaphan. „Der Wirkstoff wird vor allem in den USA bei Krebs empfohlen, weil er Tumorwachstum hemmen kann“, erklärt der Pflanzenproduzent. Es gibt aber auch Forschungen in Richtung Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes.
Erbsensprossen schauen von der Wuchsform schön aus und sind gut für den Muskelaufbau, roter Amaranth ist leuchtend rot und vor allem in Salat und zum Anrichten ein Augenschmaus. Valuchs Produktpalette ist breit.
Aber: Das Superfood nicht erhitzen, damit zerstört man die guten Inhaltsstoffe! Als Gesundheitskick am Butterbrot, im Salat oder als essbare Deko am Gericht sind die Microgreens aber gerade im Winter besonders wertvoll.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.