Jungpflanzen: Sprossen als gesundes Superfood

In Amerika sogar bei Krebs empfohlen

Bei Thomas Valuch in Wallern wachsen die verschiedensten Sprossen. „Die gängigsten sind rote und pinke Radieschen“,, schildert Valuch. Außerdem zieht er Rettich. Der schmeckt scharf, weil er viele Senföle hat, was ihn wichtig für die Darmflora macht. Brokkoli wiederum hat viel Sulforaphan. „Der Wirkstoff wird vor allem in den USA bei Krebs empfohlen, weil er Tumorwachstum hemmen kann“, erklärt der Pflanzenproduzent. Es gibt aber auch Forschungen in Richtung Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes.