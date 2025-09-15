Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Der Geduldsfaden reißt

Empörter Ortschef setzt Landesrat letzte Frist

Burgenland
15.09.2025 06:00
Bürgermeister Christoph Wolf vor dem Rathaus.
Bürgermeister Christoph Wolf vor dem Rathaus.(Bild: P. Huber)

Die 3300 Einwohner zählende Gemeinde Hornstein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) braucht dringend eine Einrichtung für Betreutes Wohnen. Daher bat Bürgermeister Christoph Wolf das Land um Hilfe. Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann sicherte diese mündlich zu. Doch seither schweigt er eisern.

0 Kommentare

Mündliche Kooperationsvereinbarungen und Verträge haben in Österreich grundsätzlich Gewicht. Sie sind rechtlich verbindlich. Voraussetzung für die Wirksamkeit ist allerdings, dass die Beteiligten sich über die wesentlichen Vertragspunkte geeinigt haben. Der Inhalt nicht gegen Gesetze oder die guten Sitten verstößt. Und: Die Parteien geschäftsfähig sind.

Insofern war Hornsteins Bürgermeister Christoph Wolf (ÖVP) guter Dinge, als er am 27. März 2025 Sozial- und Wirtschaftslandesrats Leonhard Schneemann (SPÖ) zu einem persönlichen Gespräch traf und dieser ihm im Beisein seines Vizebürgermeisters Rainer Schmitl (ebenfalls SPÖ) mündlich zusicherte, dass das Land die Gemeinde bei der Errichtung von 16 bis 20 betreuten Wohnungen und vier bis fünf Pflegepersonalwohnungen am Standort des Medizinischen Kompetenzzentrums mit einem „Pflegestützpunkt light“ unterstützen werde. 

Landesrat Leonard Schneemann vor wenigen Tagen bei der Dachgleiche des Pflegestützpunktes in ...
Landesrat Leonard Schneemann vor wenigen Tagen bei der Dachgleiche des Pflegestützpunktes in Gols. Auch Hornstein will seine älteren Bürger gut versorgt wissen.(Bild: LMS)

Besondere Vorsicht geboten
Konkret wurde vereinbart, dass das Land als Käufer des Gebäudes die Bau-, Infrastruktur-, und laufenden Personal- und Betreuungskosten übernimmt und die Gemeinde das Leerstandsrisiko trägt. Ausgemacht wurde auch eine Erweiterung um zwölf Tagesbetreuungsplätze, sobald die Auslastung in Wimpassing und Stotzing erreicht ist. Das geht auch aus jenem Protokoll hervor, das Wolf unmittelbar danach aufsetzte, um die besprochenen Inhalte für beide Seiten, sprich Gemeinde und Land, schriftlich festzuhalten. Schließlich schreibt das Gesetz für Immobiliengeschäftsverträge zwingend die Schriftform vor, insbesondere, wenn einer der Beteiligten der öffentlichen Hand angehört.

Normalerweise wird eine schriftliche Vereinbarung von beiden Seiten zügig bestätigt und mündet im Idealfall in einem Vertrag. Doch in diesem Fall blieb schon das verschriftlichte Commitment zum Projekt von Schneemann aus. Wohl auch, weil bei Kooperationsvereinbarungen zu Bauprojekten besondere Vorsicht geboten ist. Schließlich geht es oft um große finanzielle und rechtliche Risiken.

Die Nachfrage nach Betreutem Wohnen steigt laufend.
Die Nachfrage nach Betreutem Wohnen steigt laufend.(Bild: CHW - stock.adobe.com)

Bald reißt der Geduldsfaden 
Als Monate später die zugesagte schriftliche Kooperationsvereinbarung seitens des Landes, die dringend für die Gemeinderatssitzung Mitte Juni benötigt wurde, immer noch ausstand, erinnerte Wolf Schneemann via Email erneut daran. Und betonte einmal mehr, dass der Bauträger, die OSG, die das Areal auf 100 Jahre gepachtet hat, bereit sei, die Umsetzung des Projekts sofort zu starten. Doch wieder stieß Wolf auf taube Ohren.

Schneemanns Konter via „Krone“ Anfang Juli („Ein ’Pflegestützpunkt light’ stand nie zur Diskussion. Hornstein bekommt, was zugesagt wurde: eine Betreuungseinrichtung mit Sozialraum“) genügte Wolf nicht. Deshalb urgierte er nach der politischen Sommerpause Anfang September bei Schneemann, ihm endlich den Entwurf der Vereinbarung vorzulegen. Doch auch diesmal: keine Reaktion. Kein Wunder, dass es dem Hornsteiner Bürgermeister nun reicht. Auf die nächste Schneeschmelze will er nicht warten.

Die OSG – im Bild Geschäftsführer Alfred Kollar – würde den Bau umsetzen. Die ...
Die OSG – im Bild Geschäftsführer Alfred Kollar – würde den Bau umsetzen. Die Siedlungsgenossenschaft hat das Grundstück für 100 Jahre gepachtet.(Bild: Reinhard Judt)

Ja, nein, vielleicht?
„Unsere Gemeinde hat dem Land eine letzte Frist bis 30. September 2025 gesetzt und im Schreiben an Landesrat Schneemann noch einmal auf den von der OSG kommunizierten Zeitplan verwiesen, der einen Baustart im Frühjahr 2026 vorsieht. Um diesen Zeitrahmen einhalten zu können, ist eine endgültige Entscheidung und Zusage des Landes notwendig“, erklärt Wolf. In besagtem Schreiben, das der „Krone“ vorliegt, ersucht er um eine „umgehende Rückmeldung, ob und bis wann die Kooperationsvereinbarung zur Verfügung gestellt wird.“ Ein weiteres Zuwarten sei „nicht mehr vertretbar“ und „gefährde den Start des dringend benötigten Projekts massiv“, so Wolf.

Porträt von Petra Klikovits
Petra Klikovits
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
11° / 26°
Symbol wolkig
Güssing
13° / 26°
Symbol heiter
Mattersburg
9° / 26°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
11° / 25°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
11° / 26°
Symbol wolkig

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
156.227 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
153.068 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
124.952 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3620 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2204 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
1946 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Burgenland
Coole Preise winken!
Kreativer Demokratie-Wettbewerb für junge Leute
Kranke Arbeitswelt
Job-Kündigungen im Krankenstand nehmen zu
Aufwendiger Einsatz
Aktivkohle fing Feuer: Flammen in Gewerbebetrieb
Krone Plus Logo
Claudia Priber
So tickt Doskozils knallharte Kulturbotschafterin
Tatü-Tataaa!
So lief Doskozils ganz persönlicher Rettungstest
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf