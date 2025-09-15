Empörter Ortschef setzt Landesrat letzte Frist

Ja, nein, vielleicht?

„Unsere Gemeinde hat dem Land eine letzte Frist bis 30. September 2025 gesetzt und im Schreiben an Landesrat Schneemann noch einmal auf den von der OSG kommunizierten Zeitplan verwiesen, der einen Baustart im Frühjahr 2026 vorsieht. Um diesen Zeitrahmen einhalten zu können, ist eine endgültige Entscheidung und Zusage des Landes notwendig“, erklärt Wolf. In besagtem Schreiben, das der „Krone“ vorliegt, ersucht er um eine „umgehende Rückmeldung, ob und bis wann die Kooperationsvereinbarung zur Verfügung gestellt wird.“ Ein weiteres Zuwarten sei „nicht mehr vertretbar“ und „gefährde den Start des dringend benötigten Projekts massiv“, so Wolf.