Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Coole Preise winken!

Kreativer Demokratie-Wettbewerb für junge Leute

Burgenland
14.09.2025 19:00
Die jungen Demokratiebotschafter mit Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf im ...
Die jungen Demokratiebotschafter mit Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf im Landtagssitzungsaal.(Bild: Büro Eisenkopf)

Demokratie lebt vom Engagement, sagt Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf. Um Jugendliche aus ihrer Ohnmachtsfalle zu holen, ermächtigt sie Mädchen und Burschen immer wieder, selbst politisch aktiv zu werden. Jetzt lädt sie Schüler und Lehrlinge ein, die Demokratie neu zu denken. 

0 Kommentare

Am Montag ist der Internationale Tag der Demokratie. 2007 von den Vereinten Nationen eingeführt, wird er jährlich am 15. September begangen, um daran zu erinnern, dass die Mehrheitsherrschaft einer der wichtigsten Werte unserer Gesellschaft ist und die Souveränität und Teilhabe des Volkes sichert.

Bewusstseinsbildung kommt an
Um junge Menschen dafür zu sensibilisieren, wurde vom burgenländischen Landtag, der Pädagogischen Hochschule und der Bildungsdirektion Burgenland das Projekt „#beteiligt – Vor Ort in Europa“ ins Leben gerufen. „Wir haben im vergangenen Schuljahr zahlreiche Schüler im Hohen Haus begrüßen dürfen, die sich im Zuge des Projekts intensiv mit Demokratie, politischer Teilhabe und europäischer Zusammenarbeit auseinandergesetzt haben. Die Jugendlichen haben den Landtag besucht, mit Politikern diskutiert und gelernt, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist“, sagt Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf.

Der Landtag ist ein beliebtes Ausflugsziel für Schulklassen.
Der Landtag ist ein beliebtes Ausflugsziel für Schulklassen.(Bild: Büro Eisenkopf)

Ehrungen und neues Projekt
Für das geleistete Engagement wurde nun die 13 Schulen, die teilgenommen haben, als „Demokratiebotschafter“ geehrt. Die Auszeichnung nahm je eine Schülerin bzw. ein Schüler stellvertretend entgegen.

Doch damit nicht genug. Eisenkopf startet jetzt einen Demokratiewettbewerb für Schüler ab der neunten Stufe und Lehrlinge. Gesucht werden kreative Projekte, die zeigen, wie Demokratie gestärkt werden kann bzw. wie sich die Jugend daran beteiligt. Texte, Videos und Ideen für Aktionen können einzeln oder in Gruppen eingereicht werden. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Einreichfrist läuft bis 16. Februar 2026. Die besten Beiträge werden von einer Jury prämiert – mit Preisen im Wert von bis zu 500 Euro.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
17° / 21°
Symbol bedeckt
Güssing
16° / 21°
Symbol Regen
Mattersburg
17° / 20°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
17° / 20°
Symbol leichter Regen
Oberpullendorf
17° / 20°
Symbol bedeckt

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
190.593 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
146.395 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
124.159 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3609 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2157 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2100 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Mehr Burgenland
Kranke Arbeitswelt
Job-Kündigungen im Krankenstand nehmen zu
Aufwendiger Einsatz
Aktivkohle fing Feuer: Flammen in Gewerbebetrieb
Krone Plus Logo
Claudia Priber
So tickt Doskozils knallharte Kulturbotschafterin
Tatü-Tataaa!
So lief Doskozils ganz persönlicher Rettungstest
Rot-Goldene Traube
Die „Krone“ sucht die beste pannonische Weinbar
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf