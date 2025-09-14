Kreativer Demokratie-Wettbewerb für junge Leute

Doch damit nicht genug. Eisenkopf startet jetzt einen Demokratiewettbewerb für Schüler ab der neunten Stufe und Lehrlinge. Gesucht werden kreative Projekte, die zeigen, wie Demokratie gestärkt werden kann bzw. wie sich die Jugend daran beteiligt. Texte, Videos und Ideen für Aktionen können einzeln oder in Gruppen eingereicht werden. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Einreichfrist läuft bis 16. Februar 2026. Die besten Beiträge werden von einer Jury prämiert – mit Preisen im Wert von bis zu 500 Euro.