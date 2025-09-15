Trotz toller Serie wartet Altach noch auf den Boom

„Wir fangen nicht an zu träumen“

Bis Mittwoch haben die Altach-Spieler nun frei, Benedikt Zech und Patrick Greil haben angekündigt, die Zeit mit ihren Kindern nützen zu wollen. Greil wird einen der Zoos in Vorarlberg besuchen. Sein Blick zurück auf das LASK-Spiel ist angenehm: „Es war ein gutes Spiel von uns, wir waren als Gruppe besser. Der individuelle Klassenunterschied war nicht zu sehen. Die Abwehr ist unser Trumpf geworden. Aber wir bleiben am Boden, fangen nicht an zu träumen.“ Der Mittelfeldspieler weiß, wovon er spricht. In der letzten Saison lag er mit Sandhausen nach 14 Runden auf Platz eins, um am Saisonende doch noch abzusteigen.