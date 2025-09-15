Vorteilswelt
Besuchstermin genutzt

Eltern entführten ihre Tochter aus Pflegefamilie

Oberösterreich
15.09.2025 08:00
Das Paar entführte sein eigenes Kind und tauchte zwei Monate unter (Symbolbild).
Das Paar entführte sein eigenes Kind und tauchte zwei Monate unter (Symbolbild).(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Das Ehepaar stritt so heftig und immer wieder, dass die Jugendwohlfahrt ihm die Tochter wegnehmen musste. Doch das wollten die Oberösterreicher nicht wahrhaben und entführten ihr eigenes Kind. Nach zwei Monaten klickten die Handschellen, am Dienstag geht‘s vor Gericht.

Sie fuhren vor, schnappten sich das rund zwei Jahre alte Mädchen aus dem Kinderwagen, brachten es in ihr Auto und entführten es ins Ausland! Die Täter waren die leiblichen Eltern der Kleinen, doch war ihnen die Tochter weggenommen worden, weil sie immer stritten und die Polizei eingreifen musste.

Besuchstermin für Entführung genutzt
Der 33-jährige Vater aus Waldneukirchen und die slowakische Mutter (37) glaubten aber, dass es ihrer Tochter bei ihnen besser gehen würde als bei der Pflegefamilie – und so nahmen sie diese bei einem Besuchstermin in der Steiermark einfach mit.

Flucht über drei Länder
Fast zwei Monate konnte sich das Paar mit dem Kind versteckt halten, flüchtete über die Slowakei nach Kroatien und schiffte sich in Dubrovnik ein, um ins italienische Bari weiterzureisen.

Doch beim Aussteigen von der Fähre wurden die Grenzbeamten auf die Mutter aufmerksam, weil sie sichtlich nervös war. Bei der Kontrolle flog auf, dass die Eltern keine Reisedokumente fürs Kind hatten, und schließlich wurde klar: Das Paar wird in Österreich gesucht.

Lesen Sie auch:
In Bari klickten für ein Paar aus OÖ die Handschellen. 
Wegen Kindesentziehung
Ehepaar aus Oberösterreich in Italien verhaftet
24.07.2025

Paar ausgeliefert, Kind bei neuer Familie
Mutter und Vater wurden ausgeliefert, sitzen in U-Haft und müssen sich am Dienstag in Steyr vorm Richter verantworten; es gilt die Unschuldsvermutung. Ihre Tochter kam bei einer anderen Pflegefamilie unter.

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
