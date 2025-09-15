Vorteilswelt
„Weltklasse Trainer“: Top-Klub träumt von Klopp

Fußball International
15.09.2025 07:13
Jürgen Klopp
Jürgen Klopp(Bild: Tröster Andreas)

Der portugiesische Top-Klub Benfica Lissabon träumt davon, Jürgen Klopp als Trainer zu verpflichten.

Der portugiesische Rekordmeister ist mit sieben Siegen und zwei Remis in die neue Saison gestartet, Coach Bruno Lage steht seit September 2024 an der Seitenlinie. Eigentlich ein solider Start, doch Präsidentschaftskandidat Cristovao Carvalho, der sich Ende Oktober zur Wahl stellt, will offenbar einen anderen Weg einschlagen. „Bei mir würde Bruno Lage nicht über seinen Vertrag hinaus bleiben“, erklärte Carvalho in einem TV-Interview mit „SIC Noticias“. Sein Wunschkandidat: Jürgen Klopp. „Ich brauche einen Weltklasse-Trainer, einen, der schon die Champions League gewonnen hat und der mit Benfica die Champions League gewinnen will. Da fällt mir nur ein Name ein: Jürgen Klopp.“

Aussagen geben Hoffnung
Seine Hoffnung schöpft Carvalho aus Aussagen des Deutschen im Frühjahr 2022, als Liverpool im Champions-League-Viertelfinale auf Benfica traf. Klopp lobte den damaligen Gegner überschwänglich: „Benfica ist da ja nicht reingelost worden, sondern hat eine super schwere Gruppe überstanden und mit Ajax eines der aufregendsten Teams in Europa ausgeschaltet.“ Carvalho betont zudem: „Er hat sogar gesagt, dass Benfica ein großartiger Verein ist, den er eines Tages gerne trainieren würde.“

Ob es je dazu kommt, ist fraglich. Klopp hat mehrfach betont, dass er nach seiner Liverpool-Ära vorerst genug vom Trainerjob habe. Und als „Head of Global Soccer“ bei Red Bull hat Klopp derzeit sicherlich alle Hände voll zu tun.

Folgen Sie uns auf