„Weltklasse Trainer“: Top-Klub träumt von Klopp

Der portugiesische Rekordmeister ist mit sieben Siegen und zwei Remis in die neue Saison gestartet, Coach Bruno Lage steht seit September 2024 an der Seitenlinie. Eigentlich ein solider Start, doch Präsidentschaftskandidat Cristovao Carvalho, der sich Ende Oktober zur Wahl stellt, will offenbar einen anderen Weg einschlagen. „Bei mir würde Bruno Lage nicht über seinen Vertrag hinaus bleiben“, erklärte Carvalho in einem TV-Interview mit „SIC Noticias“. Sein Wunschkandidat: Jürgen Klopp. „Ich brauche einen Weltklasse-Trainer, einen, der schon die Champions League gewonnen hat und der mit Benfica die Champions League gewinnen will. Da fällt mir nur ein Name ein: Jürgen Klopp.“