Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gründe für Rücktritt

„Würde lügen …“ – Venier legt gegen Assinger nach

Ski Alpin
15.09.2025 06:53
Stephanie Venier (li.) übte erneut Kritik an ÖSV-Cheftrainer Roland Assinger.
Stephanie Venier (li.) übte erneut Kritik an ÖSV-Cheftrainer Roland Assinger.(Bild: Johanna Birbaumer)

In der Ö3-Sendung „Frühstück bei mir“ am Sonntag hat Ski-Weltmeisterin Stephanie Venier nicht nur über ihr privates Glück und ihre Schwangerschaft gesprochen, sondern auch offen über die Gründe für ihren Rücktritt. Dabei übte sie erneut Kritik an ÖSV-Cheftrainer Roland Assinger.

0 Kommentare

„Mit dem einmaligen Gespräch ist die Sache noch nicht erledigt. Das geht nicht von heute auf morgen, dafür sind einfach zu viele Sachen vorgefallen“, sagte die 31-Jährige. Zwar hatte Assinger im August nach einem Treffen von einer Klärung gesprochen, Venier erwartet aber nach wie vor eine konkrete Stellungnahme: „Ich erwarte mir vom Asso, dass er sich konkret zu dem äußert, was ich gesagt habe.“

Lesen Sie auch:
Roland Assinger äußert sich zum Rücktritt von Stephanie Venier.
„Hat mich beeindruckt“
Venier-Rücktritt: Das sagt ÖSV-Chefcoach Assinger
07.08.2025
„Freude geht verloren“
Venier übt heftigte Kritik an Cheftrainer Assinger
09.04.2025

Eingriffe ins Privatleben: „Golfspielen macht langsam“
Venier schilderte, dass Assingers Umgangston „nicht immer die feine Art“ gewesen sei. Kritik sei oft nicht konstruktiv, sondern pauschal negativ ausgefallen. Zudem berichtete die Tirolerin von Eingriffen ins Privatleben: „Im Sommer hat er mich angerufen und hat gesagt: ‘Wenn du anfängst, Golf zu spielen, wirst du nix mehr dafahren, weil Golfspielen macht langsam.‘ Das hast du dann die ganze Zeit im Kopf: Eigentlich macht mir das Golfspielen Spaß, aber der Cheftrainer sagt: Du dafahrst nichts mehr.“ 

Stephanie Venier
Stephanie Venier(Bild: GEPA)

„Würde lügen ...“
Ob Assinger ein Grund für ihren Rücktritt gewesen sei? Venier: „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das mit dem Asso hat gar nicht mitgespielt. Für mich wäre es nicht mehr denkbar gewesen, dass ich mit ihm zusammenarbeite. Das Vertrauen ist verloren gegangen.“

Frauen „oft fehlverstanden“
Kritik übte die Super-G-Weltmeisterin von 2019 auch an der Kommunikation im ÖSV-Team. Während die Männer oft mehr Gehör gefunden hätten, seien die Frauen in Diskussionen rasch abgewürgt worden. „Die Männer werden oft gleich einmal verstanden, die können auch ihre Meinung kundtun und es wird daran gearbeitet. Aber wenn wir Frauen einmal schlecht gefahren sind, und gesagt haben: ‘Die Kanten sind schlecht‘, dann hat es geheißen: ‘Dann steh einmal auf dem Ski darauf. Fahr gescheit, nachher kannst mit dem Ski und den Kanten auch fahren, weil die Kanten passen.‘ Wir sind oft ein bisschen fehlverstanden worden und das ist ein bisschen traurig.“ Und: „Du denkst dir dann oft: ‘Du darfst nichts sagen, weil du bist ja schuld.‘ Ich glaube, da werden noch große Unterschiede zwischen Männern und Frauen gemacht.“

Hochzeit und Schwangerschaft
Abseits der sportlichen Themen sprühte Venier hingegen vor Glück. Am 3. September heiratete sie ihren Lebensgefährten Christian Walder auf der Stöttlalm am Mieminger Plateau. „Es war wie im Märchen, ein Prinzessinnentraum“, schwärmte sie. Auch der Nachwuchs ist bereits unterwegs: Die Tirolerin ist im sechsten Monat schwanger, im Jänner soll das erste Kind zur Welt kommen. „Im April habe ich mich ja innerlich schon zum Rücktritt entschlossen. Wir haben gleich mit der Familienplanung angefangen. Es hat auch auf Anhieb funktioniert.“

Lesen Sie auch:
Stephanie Venier und ihr frisch Angetrauter
Keine Trödlerin
Schnell wie der Wind! Venier hat geheiratet
04.09.2025
„Krone“-Interview
Venier: „In meinem Herzen war kein Platz mehr“
07.08.2025
„Kleines Geheimis“
Ski-Weltmeisterin Venier wird erstmals Mama
29.08.2025
Weltmeisterin hört auf
Venier nennt Gründe: „... dann hat’s keinen Sinn“
07.08.2025

Das Skifahren ginge ihr „überhaupt nicht ab“, so Venier zum Abschluss. „Ich könnte nicht glücklicher sein:“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Stephanie Venier
Ö3ÖSV
SommerFrauenMänner
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
156.227 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
153.068 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
124.952 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3620 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2204 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
1946 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Ski Alpin
Gründe für Rücktritt
„Würde lügen …“ – Venier legt gegen Assinger nach
Zustand kritisch
Neue Details: Speed-Ass prallte gegen Windschutz
Krone Plus Logo
Alexandra Meissnitzer
„Wir dürfen als Skisport nicht untergehen“
Herber Rückschlag!
Doppeltes Verletzungspech entsetzt Ski-Nation
Urlaub am Meer
Dreifache Olympiasiegerin zeigt ihren Sixpack

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf