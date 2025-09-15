„Würde lügen …“ – Venier legt gegen Assinger nach

Frauen „oft fehlverstanden“

Kritik übte die Super-G-Weltmeisterin von 2019 auch an der Kommunikation im ÖSV-Team. Während die Männer oft mehr Gehör gefunden hätten, seien die Frauen in Diskussionen rasch abgewürgt worden. „Die Männer werden oft gleich einmal verstanden, die können auch ihre Meinung kundtun und es wird daran gearbeitet. Aber wenn wir Frauen einmal schlecht gefahren sind, und gesagt haben: ‘Die Kanten sind schlecht‘, dann hat es geheißen: ‘Dann steh einmal auf dem Ski darauf. Fahr gescheit, nachher kannst mit dem Ski und den Kanten auch fahren, weil die Kanten passen.‘ Wir sind oft ein bisschen fehlverstanden worden und das ist ein bisschen traurig.“ Und: „Du denkst dir dann oft: ‘Du darfst nichts sagen, weil du bist ja schuld.‘ Ich glaube, da werden noch große Unterschiede zwischen Männern und Frauen gemacht.“