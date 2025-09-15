Vorteilswelt
Studie zeigt

Kaffee am Morgen sorgt für gute Laune

Gesund Aktuell
15.09.2025 06:30
Der Morgenkaffee hebet bei vielen die Stimmung.
Der Morgenkaffee hebet bei vielen die Stimmung.(Bild: Goffkein/stock.adobe.com)

Menschen, die regelmäßig Koffein konsumieren, sind nach einer Schale Kaffee meist in besserer Stimmung – besonders am Morgen. Das belegt eine neue Studie, die an der Universität Bielefeld und der britischen University of Warwick durchgeführt werden.

Die stimmungsaufhellende Wirkung erklären die Forschenden so: Koffein blockiert die Adenosin-Rezeptoren im Gehirn, wodurch man sich wacher und energiegeladener fühlt. Rezeptoren sind eine Art winzige Antennen – und an diese dockt oft ein Stoff an, der uns müde macht, nämlich Adenosin.

Neue Erkenntnisse
Die Wissenschafter gingen auch der Frage nach, ob Kaffee individuell unterschiedlich wirkt. „Wir waren überrascht, dass wir keine Unterschiede zwischen Personen mit unterschiedlich starken Konsumgewohnheiten, unterschiedlicher Depressivität, Ängstlichkeit oder Schlafproblemen finden konnten“, erklärt Justin Hachenberger M.Sc. von der Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft der Uni Bielefeld. „Wir erwarteten eigentlich, dass Personen mit höherer Ängstlichkeit erhöhte Nervosität nach dem Genuss eines koffeinhältigen Getränks erleben.

Das Foschungsteam weist darauf hin, dass zu hoher Genuss dieses Heißgetränks zu Abhängigkeit führen kann. Übermäßiger Koffeinkonsum ist demnach mit verschiedenen Gesundheitsrisiken verbunden, und wird – vor allem zu späterer Tageszeit, mit Schlafproblemen in Verbindung gebracht.

