Kaffee am Morgen sorgt für gute Laune

Die stimmungsaufhellende Wirkung erklären die Forschenden so: Koffein blockiert die Adenosin-Rezeptoren im Gehirn, wodurch man sich wacher und energiegeladener fühlt. Rezeptoren sind eine Art winzige Antennen – und an diese dockt oft ein Stoff an, der uns müde macht, nämlich Adenosin.

Neue Erkenntnisse

Die Wissenschafter gingen auch der Frage nach, ob Kaffee individuell unterschiedlich wirkt. „Wir waren überrascht, dass wir keine Unterschiede zwischen Personen mit unterschiedlich starken Konsumgewohnheiten, unterschiedlicher Depressivität, Ängstlichkeit oder Schlafproblemen finden konnten“, erklärt Justin Hachenberger M.Sc. von der Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft der Uni Bielefeld. „Wir erwarteten eigentlich, dass Personen mit höherer Ängstlichkeit erhöhte Nervosität nach dem Genuss eines koffeinhältigen Getränks erleben.