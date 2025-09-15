Kaffee am Morgen sorgt für gute Laune

Menschen, die regelmäßig Koffein konsumieren, sind nach einer Schale Kaffee meist in besserer Stimmung – besonders am Morgen. Das belegt eine neue Studie, die an der Universität Bielefeld und der britischen University of Warwick durchgeführt werden.
Die stimmungsaufhellende Wirkung erklären die Forschenden so: Koffein blockiert die Adenosin-Rezeptoren im Gehirn, wodurch man sich wacher und energiegeladener fühlt. Rezeptoren sind eine Art winzige Antennen – und an diese dockt oft ein Stoff an, der uns müde macht, nämlich Adenosin.
Neue Erkenntnisse
Die Wissenschafter gingen auch der Frage nach, ob Kaffee individuell unterschiedlich wirkt. „Wir waren überrascht, dass wir keine Unterschiede zwischen Personen mit unterschiedlich starken Konsumgewohnheiten, unterschiedlicher Depressivität, Ängstlichkeit oder Schlafproblemen finden konnten“, erklärt Justin Hachenberger M.Sc. von der Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft der Uni Bielefeld. „Wir erwarteten eigentlich, dass Personen mit höherer Ängstlichkeit erhöhte Nervosität nach dem Genuss eines koffeinhältigen Getränks erleben.
Das Foschungsteam weist darauf hin, dass zu hoher Genuss dieses Heißgetränks zu Abhängigkeit führen kann. Übermäßiger Koffeinkonsum ist demnach mit verschiedenen Gesundheitsrisiken verbunden, und wird – vor allem zu späterer Tageszeit, mit Schlafproblemen in Verbindung gebracht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.