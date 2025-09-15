Jetzt doch: Dahlmeiers Leichnam wird geborgen

„Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam am Berg zurückzulassen“

Eigentlich sollte ihr Körper am Berg bleiben. „Es war Laura Dahlmeiers ausdrücklicher und niedergeschriebener Wille, dass in einem Fall wie diesem niemand sein Leben riskieren darf, um sie zu bergen. Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam in diesem Fall am Berg zurückzulassen. Dies ist auch im Sinne der Angehörigen“, hatte ihr Management damals erklärt.