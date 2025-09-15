Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tragödie in Pakistan

Jetzt doch: Dahlmeiers Leichnam wird geborgen

Wintersport
15.09.2025 06:30
Die Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen in Pakistan tödlich ...
Die Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen in Pakistan tödlich verunglückt.(Bild: APA/dpa/Friso Gentsch)

Neue Wendung im tragischen Fall von Laura Dahlmeier (†31). Der Leichnam der verunglückten Biathlon-Olympiasiegerin soll nun doch geborgen werden.

0 Kommentare

Wie der pakistanische Bergführer Kaleem Shani, Mitarbeiter der Organisation „Shipton Tours“, berichtet, sei ein Bergungstrupp bereits unterwegs. Dahlmeier war am 28. Juli bei einer Expedition am Laila Peak im Karakorum-Gebirge von einem Steinschlag getroffen und beim Abseilen tödlich verletzt worden.

„Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam am Berg zurückzulassen“
Eigentlich sollte ihr Körper am Berg bleiben. „Es war Laura Dahlmeiers ausdrücklicher und niedergeschriebener Wille, dass in einem Fall wie diesem niemand sein Leben riskieren darf, um sie zu bergen. Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam in diesem Fall am Berg zurückzulassen. Dies ist auch im Sinne der Angehörigen“, hatte ihr Management damals erklärt.

Auch Alpinist Thomas Huber, Teil des Rettungsteams, bestätigte: „Als erfahrene Bergsteiger haben wir uns entschieden, sie soll bleiben. Weil es ihr Wunsch war.“

Nun scheint sich die Situation aber geändert zu haben. Offizielle Stellungnahmen der Familie oder des Managements stehen noch aus.

Lesen Sie auch:
Laura Dahlmeier
Familie besteht darauf
Laura Dahlmeier tot! Das war ihr letzter Wunsch
30.07.2025
Nach Pressekonferenz
Dahlmeier-Drama: Ärger um „respektlose“ Reaktionen
01.08.2025
Dahlmeier-Begleiterin:
„Laura hat ein riesengroßer Stein getroffen“
31.07.2025

Ob der Leichnam von Laura Dahlmeier tatsächlich in den nächsten Tagen ins Tal gebracht wird, bleibt vorerst offen. Sicher ist: Die Entscheidung sorgt für Diskussionen – zwischen Respekt vor dem letzten Willen und dem Wunsch, die Verstorbene heimzuholen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Laura Dahlmeier
Leichnam
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
155.881 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
151.874 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
124.871 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3616 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2203 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
1876 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Wintersport
Gründe für Rücktritt
„Würde lügen …“ – Venier legt gegen Assinger nach
Tragödie in Pakistan
Jetzt doch: Dahlmeiers Leichnam wird geborgen
Zustand kritisch
Neue Details: Speed-Ass prallte gegen Windschutz
Berührender Nachruf
„Julia war eine Athletin voller Herz und Hingabe“
Trauer in Salzburg
„Schock sitzt tief!“ Eiskunstlaufhoffnung tot

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf