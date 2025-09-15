8 Mädchen von Betreuer in Kindergarten missbraucht

Anhand von Leberflecken identifiziert

Die Ermittler beschlagnahmten bei einer Wohnungsdurchsuchung Handys, einen Laptop und weitere Datenträger. Zunächst fanden sich keine eindeutigen Beweise, doch später wurden auf dem Handy Fotos und Videos gesichert, die den sexuellen Missbrauch mehrerer Kinder dokumentieren. Zur Identifizierung des Tatverdächtigen dienten Kleidungsstücke und Schmuck, die auf den Bildern zu sehen sind, sowie Leberflecke am Arm.