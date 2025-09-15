Vorteilswelt
Mütter schlugen Alarm

8 Mädchen von Betreuer in Kindergarten missbraucht

Ausland
15.09.2025 07:59
Die mutmaßlichen Taten sollen zwischen Dezember 2024 und Ende April 2025 stattgefunden haben.
Die mutmaßlichen Taten sollen zwischen Dezember 2024 und Ende April 2025 stattgefunden haben. (Symbolbild)(Bild: annanahabed - stock.adobe.com)

Ein 34 Jahre alter Mitarbeiter eines Kindergartens steht unter Verdacht, acht kleine Mädchen im Alter von drei bis fünf Jahren in einer Kindertagesstätte sexuell missbraucht zu haben. 

0 Kommentare

Im Mai dieses Jahres erstatteten zwei Mütter in Nordrhein-Westfalen Anzeige, weil ihre Töchter (vier und fünf Jahre alt) offenbar durch ihren Betreuer missbraucht wurden. Die Kinder hatten zu Hause erzählt, dass dieser sie immer wieder im Intimbereich anfassen würde, berichtet die „Bild“. Daraufhin wurde der Mann identifiziert und in Untersuchungshaft genommen.

Anhand von Leberflecken identifiziert
Die Ermittler beschlagnahmten bei einer Wohnungsdurchsuchung Handys, einen Laptop und weitere Datenträger. Zunächst fanden sich keine eindeutigen Beweise, doch später wurden auf dem Handy Fotos und Videos gesichert, die den sexuellen Missbrauch mehrerer Kinder dokumentieren. Zur Identifizierung des Tatverdächtigen dienten Kleidungsstücke und Schmuck, die auf den Bildern zu sehen sind, sowie Leberflecke am Arm.

Mann in Haft
Eine Polizeisprecherin erklärte: „Die betroffenen Eltern der Opfer-Kinder wurden sofort mit der gebotenen Sensibilität und Zurückhaltung (…) in Kenntnis gesetzt.“ Gegen den Beschuldigten wurde Haftbefehl erlassen – er sitzt seit Anfang September in Untersuchungshaft.

Nordrhein-Westfalen
KindergartenKinder
