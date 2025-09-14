Job-Kündigungen im Krankenstand nehmen zu

Krank ins Ausland?

Um sich zu schützen, rät der Experte den Krankenstand sofort unaufgefordert bekannt zu geben, am besten mit Zustellnachweis per E-mail oder eingeschriebenem Brief. So ist im Zweifelsfall die Rechtsdurchsetzung einfacher. Die Krankmeldung sollte Beginn, voraussichtliche Dauer und Ursache beinhalten. Damit ist aber nicht die Diagnose gemeint! Betroffene müssen nicht offenlegen, woran sie leiden. Das ist Privatsache. Der Arbeitgeber muss nur darüber informiert werden, ob es sich um eine Krankheit, eine Berufserkrankung oder einen Arbeitsunfall handelt.