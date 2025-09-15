Eindeutig zweideutig! Kühbauer sorgt für Lacher

Beim Kärntner Stürmer läuft‘s jedenfalls: Fünfter Einsatz, viertes Tor – damit Toptorjäger der „Wölfe“. Pink und Sturmkollege Angelo Gattermayer (23), der ihm gegen die Bullen das Blitztor auflegte und auch selbst traf, mausern sich auch immer mehr zu ziemlich besten Freunden. „Ich wusste bei meiner Hereingabe einfach, dass Pinki da steht, wo er stehen muss. Wenn ich mir was wünschen kann, dann würde ich vorne gerne immer mit ihm spielen. Wir wissen blind, was wir voneinander brauchen. Er ist für mich auch ein Mentor – ich schaue zu ihm auf“, unterstreicht Angelo.