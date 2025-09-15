Eindeutig zweideutig! Kühbauer sorgt für Lacher

Nach dem überzeugenden 3:1-Sieg über Salzburg hatte WAC-Chefcoach Didi Kühbauer die Lacher auf seiner Seite. Und sein Wolfsberger Sturmduo Pink/Gattermayer hofft jetzt auf eine persönliche Fortsetzung. Am Dienstag wartet in Tirol die SVG Reichenau.
Führungstor nach 55 Sekunden. Markus Pink (34) schlug beim famosen 3:1-Heimsieg über Salzburg ein wie ein Blitz. Sein zweitschnellstes Karriere-Tor nachdem er 2015 mit Mattersburg – auch gegen die Bullen – schon nach nur 16 Sekunden getroffen hatte.
Weshalb dem stolzen Chefcoach Didi Kühbauer am Samstag einmal mehr ein lockerer Spruch von den Lippen kam: „Ich hoffe, der Pinki ist daheim nicht auch so ein Frühstarter. . .“, lachte der Burgenländer frech.
Beim Kärntner Stürmer läuft‘s jedenfalls: Fünfter Einsatz, viertes Tor – damit Toptorjäger der „Wölfe“. Pink und Sturmkollege Angelo Gattermayer (23), der ihm gegen die Bullen das Blitztor auflegte und auch selbst traf, mausern sich auch immer mehr zu ziemlich besten Freunden. „Ich wusste bei meiner Hereingabe einfach, dass Pinki da steht, wo er stehen muss. Wenn ich mir was wünschen kann, dann würde ich vorne gerne immer mit ihm spielen. Wir wissen blind, was wir voneinander brauchen. Er ist für mich auch ein Mentor – ich schaue zu ihm auf“, unterstreicht Angelo.
Und der Routinier betont: „Die Chemie passt, ich habe Angelo richtig gern – weil er Hunger hat und alles umsetzen will, was ich ihm mitgebe!“
Offensiv wenig Optionen
Ob Kühbauer also – nach den bisher vielen Rotationen – nun ein fixes Sturmduo gefunden hat? „Ich sehe immer das große Ganze. Gegen Salzburg hatten nach der Länderspielpause alle wieder diese Energie drin, die es braucht!“, will sich Kühbauer freilich nicht festlegen. Personaltechnisch hat er derzeit ohnehin nicht viele andere Möglichkeiten – zumal Ballo weg ist, Kojzek, Avdijaj (bei beiden könnte es sich für Hartberg ausgehen) und Atanga (Oberschenkel) verletzt sind, Neuzugang Ogam erst anreist.
Ab nach Tirol
Schon am heutigen Montag düst der WAC-Tross nach Tirol – wo am Dienstag in der 2. ÖFB-Cup-Runde Reichenau wartet. Mit im Bus wieder: Der von den Amateuren hochgezogene Zweier-Goalie Elias Müller. Denn David Skubl wird heute am Meniskus operiert, Stammkeeper Nik Polster braucht nach seiner Knieverletzung noch etwas Zeit.
