Bures zu Pensionen: „sehr schwierige“ Entscheidung

„Gutes Regierungsteam“

Auch bei anderen Themen stellte sich Bures hinter die Bundesregierung und deren Sparvorhaben: „Die Voraussetzungen und Bedingungen sind denkbar schlecht, aber ich glaube, es ist ein gutes Regierungsteam.“ Man habe eine Koalition zusammengebracht, die – im Gegensatz zur FPÖ – aus liberalen Parteien bestehe, welche sich zu Grundrechten und zur europäischen Zusammenarbeit bekenne. Neben den eigenen Mitgliedern lobte Bures etwa auch NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger namentlich.