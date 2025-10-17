Bärige Ehrung für kluge Lebensretterin Sophie (12)

Telefonnummer „gegoogelt“

Sophie reagierte sofort, erkannte, wie dramatisch die Lage für den Verunglückten war. Das Mädchen griff sofort zum Handy und suchte sich im Internet die Telefonnummer des Feuerwehrhauses Schweinbach heraus. Dort hielt sich gerade FF-Jugendbetreuer Mario Schwarz auf. Die Zwölfjährige schilderte ihm die Situation und verdeutlichte ihm, dass der Nachbar aus seinem nassen Gefängnis ohne Hilfe nicht mehr herauskommt und er in der engen Röhre vermutlich auch kaum Luft kriegt.

Schwarz nahm die Befürchtungen des Kindes sofort ernst, drückte die Sirenentaste und alarmierte Höhenretter, Rettung und Polizei. Die Einsatzkräfte waren rasch am Unglücksort. Mithilfe eines Vierbein-Flaschenzugs gelang es ihnen schließlich, den 59-Jährigen aus dem Kanalschacht zu retten. Der Nachbar war zwar völlig durchnässt und ihn fröstelte, doch ansonsten glücklicherweise unverletzt.