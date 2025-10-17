Graz bremst Lauf des VSV mit 6:1-Auswärtssieg!

Nächste Caps-Niederlage, Linz weiter Schlusslicht

Der KAC bejubelte wenige Tage nach dem Aus in der Champions Hockey League den vierten Liga-Sieg in Folge. Den entscheidenden Treffer landete Simon Bourque schon in der 44. Minute, die Capitals blieben im Finish glücklos und gingen zum vierten Mal en suite als Verlierer vom Platz. Die Tendenz der vergangenen Saison blieb so gewahrt – 2024/25 verloren die Caps alle ihre Spiele gegen den KAC.