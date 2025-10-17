Vorteilswelt
2. Liga – 10. Runde

Last-Minute-Tor rettet St. Pölten 6. Sieg in Folge

Fußball National
17.10.2025 22:50
Winfred Amoah (li.) nach seinem Goldtor
Winfred Amoah (li.) nach seinem Goldtor(Bild: GEPA)

Der SKN St. Pölten dominiert die 2. Liga weiter nach Belieben!

Gegen den SC Austria Lustenau durfte der SKN am Freitag aber erst in der Nachspielzeit dank Winfred Amoah (96.) jubeln, das hart erkämpfte 1:0 war der sechste Sieg in Folge.

Die „Wölfe“, die nach Rot für William Rodrigues (54.) über 40 Minuten in Überzahl agierten, gaben im Verlauf der heutigen Saison erst zwei Zähler ab.

Sie thronen nach zehn Runden zwölf Punkte vor Lustenau und elf vor Admira Wacker, das am Samstag Austria Salzburg empfängt.

