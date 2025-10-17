Hamas schlägt Waffenruhe von fünf Jahren vor

Türkische Spezialisten helfen bei Geisel-Bergung

Die letzte weibliche israelische Geisel Inbar Hayman wurde unterdessen unter großer öffentlicher Anteilnahme beigesetzt. Die damals 27-Jährige hatte am 7. Oktober 2023 als Freiwillige auf dem Nova-Musikfestival gearbeitet, war von dort von der Hamas verschleppt und in Gefangenschaft ermordet worden. „In was für einer Welt müssen sich Eltern zwei schreckliche Jahre lang danach sehnen, ihre geliebte Tochter beerdigen zu können?“, fragte Präsident Yitzhak Herzog in seiner Trauerrede. Er bat die Familie um Vergebung dafür, dass Inbar nicht gerettet werden konnte.