Russland feuert auf eigenen Kampfjet – Pilot tot

In sozialen Netzwerken kursierten zunächst nicht überprüfbare Berichte und Videos, laut denen in der Nacht auf Freitag auf der Krim nahe der Hauptstadt Simferopol auch ein großes Öllager eines Tankstellennetzes getroffen wurde. Schon jetzt klagen die Tankstellen auf der Halbinsel über Treibstoffmangel. Benzin und Diesel für Autofahrer werden rationiert. Laut „Kyiv Independent“ bestätigte die ukrainische Spezialeinheit, dass ihre Drohnen die Schäden verursacht hätten.