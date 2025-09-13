Kadyrow ist schwerkrank auf Urinbeutel angewiesen

Keine Anstrengung und „Schonkleidung“

„Im Februar gab es eine weitere Krise, nach der bei ihm eine Nephrostomie angelegt wurde“, schilderte die Quelle. Dabei handelt es sich um ein Drainagesystem zur Ableitung von Urin aus den Nieren. Zwar könnte man damit jahrelang leben – jedoch nur unter Einhaltung eines entsprechenden schonenden Lebensstils. Verboten seien schwere Anstrengungen, auch müsse weite Kleidung getragen werden. Genau so ist Kadyrow in seinen jüngsten Auftritten auch zu sehen.