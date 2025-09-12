Bergretter befreiten Hund aus misslicher Lage

Auftakt-Sieg in Bozen ein gutes Omen für die Bulls
Abgestürzt und auf einer Steinplatte festgesessen ist ein Hund beim alten Tauernweg am Krimmler Wasserfall in Salzburg. Also rückten am Donnerstag vier Bergretter zur Unfallstelle aus, um das Tier, das neben dem reißenden Fluss ausharrte, aus seiner misslichen Lage zu befreien.
Ein Bergretter aus Krimml seilte sich schließlich zu dem Hund ab und legte ihm einen Brustgurt an. Im Anschluss wurden Mensch und Tier per Mannschaftszug mit dem Seil nach oben gezogen.
Der Hund wurde bei dem Vorfall nicht verletzt und konnte direkt seinen Besitzern aus Deutschland übergeben werden.
