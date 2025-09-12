Biker fuhr auf das Heck eines Autos auf

Mit einem Flug in das Unfallkrankenhaus endete eine Fahrt mit dem Motorrad für einen 39-jährigen Flachgauer am Freitagvormittag. Er fuhr bei der Kreuzung Buchbach zur Oberndorfer Landesstraße (L205) aus bislang ungeklärter Ursache gegen das Heck des Autos eines 23-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden.