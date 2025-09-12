Trauer um toten Buben: „Ganze Gemeinde leidet mit“

„Im Sinne der Gemeinschaft gehört es sich nicht, das Fest zu veranstalten“, sagt Christine Scharfetter, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes in Maria Alm. „Die Bauernschaft hat einen großen Anteil am Bauernherbstfest, gleich wie die Vereine und das Handwerk. Unter diesen Umständen ist eine Durchführung nicht denkbar. Wir möchten der Familie unser tiefstes Mitgefühl und unsere Anteilnahme aussprechen.“