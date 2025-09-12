Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pinzgauer angeklagt

Mit Handtuch-Trick Hotel um 850.000 Euro geprellt

Gericht
12.09.2025 18:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Imre Antal)

Sechs Jahre lang hat ein Mitarbeiter eines Pinzgauer Hotels mit Wellnessbereich seinen Arbeitgeber genarrt und ihn um einen Batzen Geld gebracht. Mit dem Großteil der Beute finanzierte er auch noch großzügig das Leben seiner Flamme.

0 Kommentare

Es ist ein dreister Fall von Veruntreuung, der am 16. Oktober im Salzburger Landesgericht verhandelt wird. Der Angeklagte ist ein Einheimischer, zweifach vorbestraft, der seit 2018 in einem Pinzgauer Tourismusbetrieb mit Wellnessbereich und Badewelt arbeitete. Der Mann war beim Badebereich für die Kassa zuständig – und nutzte das dortige Pfandsystem für sich aus. Kurz erklärt: Gäste, ob aus dem Hotel oder auswärts, können sich dort Bademäntel und Handtücher gegen eine Pfandgebühr ausleihen – 20 Euro für Handtücher, 37 Euro für Bademäntel. Der Anklage nach buchte der Mitarbeiter das Ausleihen und Zurückgeben in das System ein, ohne dass es einen Kunden gab.

Mit fiktiven Ausleihungen getäuscht
Den Geldbetrag für das Pfand nahm er sich einfach aus der Kassa. Und den Kassabon warf er in den Müll. Auch das ihm anvertraute Trinkgeld für ihn und andere Kollegen entleerte er – und steckte es sich selbst ein. Diese freche Trickserei ging über Jahre. Bis 2022 ein Steuerberater Unregelmäßigkeiten aufzeigte. Anfangs wurde noch ein technisches Problem vermutet.

Lesen Sie auch:
Gelder veruntreut
Wo sind die Millionen? Bank-Trickserin schweigt
11.06.2024

Nach einer Zeit konnte der Mitarbeiter aber durch Videoaufnahmen entlarvt werden. Auf den Pfandlisten war zudem ersichtlich, dass an jenen Tagen, als der Angeklagte Dienst hatte, sehr viele Bademäntel und Handtücher ausgeliehen wurden. Und an seinen dienstfreien Tagen wenige bis keine. Laut Anklage geht es um 850.000 Euro Schaden. Und wo ist das Geld? Mit einem Großteil zahlte er das Leben seiner Angebeteten: 1000 bis 2000 Euro schanzte er ihr jede Woche zu, bezahlte ihr ein Auto, die Wohnung und sogar Tierarztkosten. Bei einer Verurteilung drohen ein bis zehn Jahre Haft. Pflichtverteidiger ist der Anwalt Stefan Rieder. 

Porträt von Antonio Lovric
Antonio Lovric
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
107.795 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
99.486 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Wien
Kahlschlag bei Kik? Österreich-Filialen wackeln
87.089 mal gelesen
Der Textilriese Kik betreibt in Österreich 254 Standorte. Wegen hoher Verluste drohen neben ...
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
2956 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
„Wenn sie das noch einmal probieren, dann …“
1512 mal kommentiert
Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec (li.) und Birgit Gerstorfer (Vorsitzende des ...
Innenpolitik
„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“
1295 mal kommentiert
Der FPÖ-Chef zeigte sich im Sommergespräch mit der „Krone“ höchst angriffslustig. 
Mehr Gericht
Prozess in Feldkirch
Haftstrafen statt Flügel für „Red-Bull“-Diebe
Pinzgauer angeklagt
Mit Handtuch-Trick Hotel um 850.000 Euro geprellt
Übergriff in Schule
Mädchen bedrängt: 15-Jähriger landet vor Gericht
Wegen Aktienverlusten
Steirer zweigte 155.000 Euro aus Spielautomaten ab
Eklat in Wien
Wegen antisemitischer Postings: Imam angeklagt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf