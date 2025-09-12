Mit Handtuch-Trick Hotel um 850.000 Euro geprellt

Sechs Jahre lang hat ein Mitarbeiter eines Pinzgauer Hotels mit Wellnessbereich seinen Arbeitgeber genarrt und ihn um einen Batzen Geld gebracht. Mit dem Großteil der Beute finanzierte er auch noch großzügig das Leben seiner Flamme.
Es ist ein dreister Fall von Veruntreuung, der am 16. Oktober im Salzburger Landesgericht verhandelt wird. Der Angeklagte ist ein Einheimischer, zweifach vorbestraft, der seit 2018 in einem Pinzgauer Tourismusbetrieb mit Wellnessbereich und Badewelt arbeitete. Der Mann war beim Badebereich für die Kassa zuständig – und nutzte das dortige Pfandsystem für sich aus. Kurz erklärt: Gäste, ob aus dem Hotel oder auswärts, können sich dort Bademäntel und Handtücher gegen eine Pfandgebühr ausleihen – 20 Euro für Handtücher, 37 Euro für Bademäntel. Der Anklage nach buchte der Mitarbeiter das Ausleihen und Zurückgeben in das System ein, ohne dass es einen Kunden gab.
Mit fiktiven Ausleihungen getäuscht
Den Geldbetrag für das Pfand nahm er sich einfach aus der Kassa. Und den Kassabon warf er in den Müll. Auch das ihm anvertraute Trinkgeld für ihn und andere Kollegen entleerte er – und steckte es sich selbst ein. Diese freche Trickserei ging über Jahre. Bis 2022 ein Steuerberater Unregelmäßigkeiten aufzeigte. Anfangs wurde noch ein technisches Problem vermutet.
Nach einer Zeit konnte der Mitarbeiter aber durch Videoaufnahmen entlarvt werden. Auf den Pfandlisten war zudem ersichtlich, dass an jenen Tagen, als der Angeklagte Dienst hatte, sehr viele Bademäntel und Handtücher ausgeliehen wurden. Und an seinen dienstfreien Tagen wenige bis keine. Laut Anklage geht es um 850.000 Euro Schaden. Und wo ist das Geld? Mit einem Großteil zahlte er das Leben seiner Angebeteten: 1000 bis 2000 Euro schanzte er ihr jede Woche zu, bezahlte ihr ein Auto, die Wohnung und sogar Tierarztkosten. Bei einer Verurteilung drohen ein bis zehn Jahre Haft. Pflichtverteidiger ist der Anwalt Stefan Rieder.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.