Mit Handtuch-Trick Hotel um 850.000 Euro geprellt

Nach einer Zeit konnte der Mitarbeiter aber durch Videoaufnahmen entlarvt werden. Auf den Pfandlisten war zudem ersichtlich, dass an jenen Tagen, als der Angeklagte Dienst hatte, sehr viele Bademäntel und Handtücher ausgeliehen wurden. Und an seinen dienstfreien Tagen wenige bis keine. Laut Anklage geht es um 850.000 Euro Schaden. Und wo ist das Geld? Mit einem Großteil zahlte er das Leben seiner Angebeteten: 1000 bis 2000 Euro schanzte er ihr jede Woche zu, bezahlte ihr ein Auto, die Wohnung und sogar Tierarztkosten. Bei einer Verurteilung drohen ein bis zehn Jahre Haft. Pflichtverteidiger ist der Anwalt Stefan Rieder.