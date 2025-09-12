Klubchefs nehmen Kickl bei Waffenverbot ins Visier

In rechtlicher Begutachtung befindet sich derzeit bekanntlich die Novelle des Waffengesetzes. „Wir handeln nach der Tragödie von Graz rasch und effizient - im Sinne der Sicherheit, gleichzeitig aber ohne etwa Jäger oder Sportschützen unnötig einzuschränken“, ist etwa ÖVP-Klubobmann August Wöginger zufrieden. „Mit der Novelle des Waffengesetzes stellen wir die Präventionsarbeit, gerade an Schulen, in den Mittelpunkt und schließen jene Informationslücken, die den Datenaustausch zwischen den Behörden bisher verhinderten“, pflichtet NEOS-Klubchef Yannick Shetty bei.