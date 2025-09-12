Vorteilswelt
Gemeinsamer Vorstoß

Klubchefs nehmen Kickl bei Waffenverbot ins Visier

Innenpolitik
12.09.2025 18:00
Kucher, Shetty und Wöginger hoffen auf ein blaues Umdenken beim Waffenverbot.
Kucher, Shetty und Wöginger hoffen auf ein blaues Umdenken beim Waffenverbot.(Bild: Kaufmann)

Die Koalition wirbt um die Zustimmung des FPÖ-Chefs Herbert Kickl zur Novellierung des Waffengesetzes. Bislang signalisierten die Freiheitlichen stets klar, dass sie den Verschärfungen nicht zustimmen wollen. 

In rechtlicher Begutachtung befindet sich derzeit bekanntlich die Novelle des Waffengesetzes. „Wir handeln nach der Tragödie von Graz rasch und effizient - im Sinne der Sicherheit, gleichzeitig aber ohne etwa Jäger oder Sportschützen unnötig einzuschränken“, ist etwa ÖVP-Klubobmann August Wöginger zufrieden. „Mit der Novelle des Waffengesetzes stellen wir die Präventionsarbeit, gerade an Schulen, in den Mittelpunkt und schließen jene Informationslücken, die den Datenaustausch zwischen den Behörden bisher verhinderten“, pflichtet NEOS-Klubchef Yannick Shetty bei.

FPÖ sieht „unverhältnismäßigen Eingriff“
Unter Beobachtung der Regierung befindet sich in diesem Zusammenhang die FPÖ um Parteichef Herbert Kickl. Die Freiheitlichen erklärten bereits, der nach dem Amoklauf von Graz initiierten Verschärfung des Waffengesetzes nicht zustimmen zu wollen. Sie orten einen „unverhältnismäßigen Eingriff in die Freiheits- und Bürgerrechte der Österreicher“ sowie „reine Anlassgesetzgebung“.

Lesen Sie auch:
Das Waffengesetz wird spürbar verschärft.
Gefahr im „Griff“
Illegale Waffen sind nun auch rückverfolgbar
07.09.2025

„Leider herrscht in Österreich weiterhin kein Konsens, dass jemand bei klaren Warnsignalen keine Waffen besitzen darf. Daher laden wir Herbert Kickl ein, nicht weiter zu blockieren, sondern sich im Sinne des Kinderschutzes den konstruktiven Kräften anzuschließen“, meinen die drei Klubobleute der Regierungsparteien, August Wöginger, Philip Kucher und Yannick Shetty gegenüber der „Krone“. Kickl solle den „vernünftigen Stimmen“ in seiner Partei folgen.

Kunasek als Vorbild
Der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek erklärte etwa, mit Verschärfungen in gewissen Bereichen „kein Problem“ zu haben. „FPÖ-Abgeordnete werden sich entscheiden müssen, ob sie auf Seite der Sicherheit oder auf Seite der Waffen stehen“, meint SPÖ-Klubchef Philip Kucher. 

Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
107.795 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
99.486 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Wien
Kahlschlag bei Kik? Österreich-Filialen wackeln
87.089 mal gelesen
Der Textilriese Kik betreibt in Österreich 254 Standorte. Wegen hoher Verluste drohen neben ...
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
2956 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
„Wenn sie das noch einmal probieren, dann …“
1512 mal kommentiert
Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec (li.) und Birgit Gerstorfer (Vorsitzende des ...
Innenpolitik
„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“
1295 mal kommentiert
Der FPÖ-Chef zeigte sich im Sommergespräch mit der „Krone“ höchst angriffslustig. 
Mehr Innenpolitik
„Krone“-Kommentar
Pensionen: Sehenden Auges in die Katastrophe
Gemeinsamer Vorstoß
Klubchefs nehmen Kickl bei Waffenverbot ins Visier
Nach Drohnen-Vorfall
NATO-Chef: „Wir bauen Präsenz an Ostflanke aus“
Umstrittener Schritt
EU-Klimaziel 2040 pausiert: Entscheidung vertagt
Kritiker alarmiert
Trump will internationales Asylrecht einschränken
