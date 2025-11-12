Aus Kapfenberg! Er ist der neue WAC-Trainer

„Ich freue mich sehr, nach Österreich zurückzukehren und neuer Trainer des Wolfsberger AC zu sein. Die Gespräche mit dem Präsidenten waren sehr konstruktiv und haben mir auch menschlich ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich freue mich, die Jungs persönlich kennenzulernen und mit dem Wolfsrudel gemeinsam loszulegen.“