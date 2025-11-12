Aus Kapfenberg! Er ist der neue WAC-Trainer

Das ging schnell! Peter Pacult ist nicht mehr Trainer des WAC. Der 66-Jährige holte mit den „Wölfen“ in vier Bundesliga-Partien nur einen einzigen Sieg – das war zu wenig. Laut „Krone“-Infos wird es jetzt dieser Mann.
Das ist jetzt der neue Mann des WAC: Ismail Atalan. Der Deutsch-Türke trainierte bis zum Sommer den Zweitligisten Kapfenberg.
Bei den Steirern machte der 45-Jährige 28 Partien – mit einem Punkteschnitt von 1,71 Zählern.
Jetzt ist auch fix: Am Donnerstag wird Atalan offiziell präsentiert. Der gebürtige Kurde führte die Falken nach einigen schwierigen Spielzeiten auf den dritten Tabellenplatz, was ihm die Auszeichnung zum Trainer des Jahres der 2. Liga bescherte.
„Ich freue mich sehr, nach Österreich zurückzukehren und neuer Trainer des Wolfsberger AC zu sein. Die Gespräche mit dem Präsidenten waren sehr konstruktiv und haben mir auch menschlich ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich freue mich, die Jungs persönlich kennenzulernen und mit dem Wolfsrudel gemeinsam loszulegen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.