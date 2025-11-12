Vorteilswelt
Ein Deutsch-Türke

Aus Kapfenberg! Er ist der neue WAC-Trainer

Kärnten
12.11.2025 09:46
Riegler und Atalan
Riegler und Atalan(Bild: wac)

Das ging schnell! Peter Pacult ist nicht mehr Trainer des WAC. Der 66-Jährige holte mit den „Wölfen“ in vier Bundesliga-Partien nur einen einzigen Sieg – das war zu wenig. Laut „Krone“-Infos wird es jetzt dieser Mann.

Das ist jetzt der neue Mann des WAC: Ismail Atalan. Der Deutsch-Türke trainierte bis zum Sommer den Zweitligisten Kapfenberg.

Bei den Steirern machte der 45-Jährige 28 Partien – mit einem Punkteschnitt von 1,71 Zählern.

Jetzt ist auch fix: Am Donnerstag wird Atalan offiziell präsentiert. Der gebürtige Kurde führte die Falken nach einigen schwierigen Spielzeiten auf den dritten Tabellenplatz, was ihm die Auszeichnung zum Trainer des Jahres der 2. Liga bescherte.

„Ich freue mich sehr, nach Österreich zurückzukehren und neuer Trainer des Wolfsberger AC zu sein. Die Gespräche mit dem Präsidenten waren sehr konstruktiv und haben mir auch menschlich ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich freue mich, die Jungs persönlich kennenzulernen und mit dem Wolfsrudel gemeinsam loszulegen.“

Loading
