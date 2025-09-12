US-Sprinter wegen Dopings für vier Jahre gesperrt

Ochsenschwanzgericht?

Knighton erklärte, dass die Substanz von einem kontaminierten Ochsenschwanzgericht stamme. Der Internationale Sportgerichtshof kam jedoch zu dem Schluss, dass es dafür keine Beweise gebe. Der Athlet war aufgrund der positiven Dopingprobe von April bis Juni 2024 suspendiert worden. Die Zeit wird ihm von der vierjährigen Sperre abgezogen. Für die am Samstag beginnende Tokio-WM hat sich Knighton nicht qualifiziert. 2022 und 2023 hatte er über 200 m WM-Bronze und -Silber geholt. 2024 wurde er Olympiavierter.