Nach Hoeneß-Wirbel: Max Eberl spricht Klartext!

Eigentlich wollte der 51-Jährige die Debatte damit beenden – ergänzte dann aber doch noch: „Ich bin der, der einen guten Job machen möchte. Ich habe vor 16 Monaten angefangen, es war definitiv keine einfache Situation. Empfindlich? Da müssen wir erst mal das Wort definieren. Wenn du nichts fühlst, dann ist das sehr kalt. Unsere ganze Gesellschaft ist oft sehr rücksichtslos in unserer Zeit.“