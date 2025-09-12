Basketball: O’Shea nicht mehr Männer-Teamchef

Club-Tätigkeit für die Tainan Ghosthawks in Taiwan

Er war seit 2009 in diversen ÖBV-Funktionen tätig. Zuletzt führte O‘Shea das Männer-Team in Phase zwei der Europa-Qualifikation für die nächste WM. Seine Gesamtbilanz ist freilich deutlich negativ, von 19 Spielen unter seiner Führung wurden nur sechs gewonnen. Grund für den nunmehrigen Schritt von ÖBV-Seite war O‘Sheas Club-Tätigkeit für die Tainan Ghosthawks in Taiwan. „Die Herausforderungen der örtlichen und zeitlichen Distanz hätten eine optimale Vorbereitung und Betreuung nicht zugelassen“, hieß es.