Nach Home Invasion: Polizei jagt dieses Phantom

Nach der Home Invasion Ende August im Tiroler Wattens, bei der ein Hotelier im Privatbereich seines Betriebes von zwei Vermummten malträtiert, ausgeraubt und schwer verletzt worden war, fehlt von den Tätern nach wie vor jede Spur. Die Polizei veröffentlichte jetzt eine detailliertere Beschreibung und ein Phantombild eines der Flüchtigen.
29. August, 22.15 Uhr, Wattens: Der 79-jährige Chef eines Hotels wird von zwei bisher unbekannten Tätern, die mit einem Kapuzenpulli vermummt waren, brutal attackiert – mit Fußtritten und Schlägen. Das Opfer soll sogar gefesselt worden sein. Unter „massiver Gewaltanwendung“, wie es seitens der Ermittler hieß, wurde der Hotelier zur Herausgabe von Geld gezwungen.
Opfer schwer verletzt im Krankenhaus
Der 79-Jährige erlitt durch den Brutalo-Angriff schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Täter konnten flüchten – eine Fahndung verlief erfolglos. Seither laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Bis dato fehlt von dem Brutalo Duo jedoch jede Spur.
Phantombild eines der Täter veröffentlicht
Die Ermittler gehen jetzt noch einmal öffentlich in die Offensive. Am Freitagnachmittag wurde Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck ein Phantombild eines der beiden Täter veröffentlicht. Außerdem gibt es inzwischen eine etwas detailliertere Beschreibung.
Weiter Hoffen auf Hinweise
Die Ermittler vom Landeskriminalamt Tirol hoffen weiter auf Mithilfe der Bevölkerung, um den Tätern doch noch auf die Spur zu kommen.
Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an das LKA Tirol unter der Telefonnummer: 059 133/70 3333.
