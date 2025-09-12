Vorteilswelt
Hotelier malträtiert

Nach Home Invasion: Polizei jagt dieses Phantom

Tirol
12.09.2025 15:01
Nach der Home Invasion in Wattens veröffentlichte die Polizei dieses Phantombild.
Nach der Home Invasion in Wattens veröffentlichte die Polizei dieses Phantombild.(Bild: Christof Birbaumer, Polizei)

Nach der Home Invasion Ende August im Tiroler Wattens, bei der ein Hotelier im Privatbereich seines Betriebes von zwei Vermummten malträtiert, ausgeraubt und schwer verletzt worden war, fehlt von den Tätern nach wie vor jede Spur. Die Polizei veröffentlichte jetzt eine detailliertere Beschreibung und ein Phantombild eines der Flüchtigen.

29. August, 22.15 Uhr, Wattens: Der 79-jährige Chef eines Hotels wird von zwei bisher unbekannten Tätern, die mit einem Kapuzenpulli vermummt waren, brutal attackiert – mit Fußtritten und Schlägen. Das Opfer soll sogar gefesselt worden sein. Unter „massiver Gewaltanwendung“, wie es seitens der Ermittler hieß, wurde der Hotelier zur Herausgabe von Geld gezwungen.

Opfer schwer verletzt im Krankenhaus
Der 79-Jährige erlitt durch den Brutalo-Angriff schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Täter konnten flüchten – eine Fahndung verlief erfolglos. Seither laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Bis dato fehlt von dem Brutalo Duo jedoch jede Spur.

Wer kennt diesen Mann?
Wer kennt diesen Mann?(Bild: Polizei Tirol)

Phantombild eines der Täter veröffentlicht
Die Ermittler gehen jetzt noch einmal öffentlich in die Offensive. Am Freitagnachmittag wurde Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck ein Phantombild eines der beiden Täter veröffentlicht. Außerdem gibt es inzwischen eine etwas detailliertere Beschreibung.

Täterbeschreibung

  • Täter 1 (Phantombild): Männlich, ca. 1,78 Meter groß und etwa 85-90 Kilogramm schwer, trainiert – aber nicht dick, blasses Gesicht, Narbe oder Schatten im Mundwinkel, optische Brille, 35-40 Jahre, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Hose, weiße Handschuhe
  • Täter 2: Männlich, zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Kunstfaser-Hose und einen schwarzen Kapuzenpullover
Weiter Hoffen auf Hinweise
Die Ermittler vom Landeskriminalamt Tirol hoffen weiter auf Mithilfe der Bevölkerung, um den Tätern doch noch auf die Spur zu kommen.

Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an das LKA Tirol unter der Telefonnummer: 059 133/70 3333.

