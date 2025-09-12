Nach Home Invasion: Polizei jagt dieses Phantom

Nach der Home Invasion Ende August im Tiroler Wattens, bei der ein Hotelier im Privatbereich seines Betriebes von zwei Vermummten malträtiert, ausgeraubt und schwer verletzt worden war, fehlt von den Tätern nach wie vor jede Spur. Die Polizei veröffentlichte jetzt eine detailliertere Beschreibung und ein Phantombild eines der Flüchtigen.