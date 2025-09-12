Misolic fällt aus! Neumayer muss einspringen

Schlechte Nachrichten vor dem so wichtigen Daviscup-Duell Österreichs gegen Ungarn: Der aktuell beste rot-weiß-rote Tennisspieler Filip Misolic fällt für den Länderkampf aufgrund einer Verkühlung aus, reiste ab. An seiner statt wird Lukas Neumayer Freitag das zweite Einzel gegen Marton Fucsovics spielen.
Ganz überraschend kam es nicht. Misolic hatte schon die letzten zwei Wochen an einer Erkrankung gelitten. Auch beim Training in der Fönix Arena am Donnerstag hatte der aktuell Weltranglisten-93. noch hin und wieder zum Taschentuch gegriffen. Donnerstag rund eine Stunde vor Beginn des Duells gegen Ungarn, bei dem es um das Finalturnier geht, kam die Nachricht: Der Steirer fühlte sich nicht fit genug für einen Einsatz, reiste ab.
Dritter Einsatz
An seiner statt kommt Lukas Neumayer zu seinem dritten Daviscup-Einsatz. Im Vorjahr gegen den Türken Cem Ilkel sowie heuer im Februar gegen den Finnen Otto Virtanen hatte der Salzburger jeweils ein Einzel gewonnen. Der aktuell Weltranglisten-173. wird im zweiten Einzel des Tages gegen Marton Fucsovics (Nr. 59) antreten.
