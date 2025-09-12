Misolic fällt aus! Neumayer muss einspringen

Ganz überraschend kam es nicht. Misolic hatte schon die letzten zwei Wochen an einer Erkrankung gelitten. Auch beim Training in der Fönix Arena am Donnerstag hatte der aktuell Weltranglisten-93. noch hin und wieder zum Taschentuch gegriffen. Donnerstag rund eine Stunde vor Beginn des Duells gegen Ungarn, bei dem es um das Finalturnier geht, kam die Nachricht: Der Steirer fühlte sich nicht fit genug für einen Einsatz, reiste ab.