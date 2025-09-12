Vardy kontert: „Du musst einer der Zweifler sein“

Nach 13 Jahren bei Leicester City verließ Jamie Vardy „Die Foxes“ diesen Sommer endgültig. Bei Leicester erzielte der ehemalige englische Nationalspieler in 500 Partien beeindruckende 200 Tore und war 2015/16 Teil der Überraschungsmannschaft, die den Premier-League Titel gewinnen konnte.

Vardy kontert Reporter

Mit dem Wechsel nach Cremonese startet der 38-Jährige jetzt im Herbst seiner Karriere sein erstes Auslandsabenteuer. Auf die Frage ob er und andere Altstars, wie Kevin De Bruyne oder Luka Modric, die ebenfalls diesen Sommer in die Serie A wechselten, immer noch motiviert wären um auf dem höchsten Level zu performen, konterte Vardy: „Du musst einer der Zweifler sein. Du bist einer dem ich das Gegenteil beweisen muss.“