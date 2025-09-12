Vorteilswelt
Stürmer vor Debüt

Vardy kontert: „Du musst einer der Zweifler sein“

Fußball International
12.09.2025 15:00
Jamie Vardy bei seiner Vorstellung bei Cremonese
Jamie Vardy bei seiner Vorstellung bei Cremonese

Eine Woche vor Transferschluss unterschrieb Jamie Vardy seinen neuen Vertrag bei US Cremonese. Jetzt startet der Stürmer sein Italien-Abenteuer. Bei der offiziellen Vorstellung zeigt sich der 38-Jährige angriffslustig. Besonders ein Spruch zeigt seinen Ehrgeiz dabei ganz deutlich ... 

Nach 13 Jahren bei Leicester City verließ Jamie Vardy „Die Foxes“ diesen Sommer endgültig. Bei Leicester erzielte der ehemalige englische Nationalspieler in 500 Partien beeindruckende 200 Tore und war 2015/16 Teil der Überraschungsmannschaft, die den Premier-League Titel gewinnen konnte. 

Vardy kontert Reporter
Mit dem Wechsel nach Cremonese startet der 38-Jährige jetzt im Herbst seiner Karriere sein erstes Auslandsabenteuer. Auf die Frage ob er und andere Altstars, wie Kevin De Bruyne oder Luka Modric, die ebenfalls diesen Sommer in die Serie A wechselten, immer noch motiviert wären um auf dem höchsten Level zu performen, konterte Vardy: „Du musst einer der Zweifler sein. Du bist einer dem ich das Gegenteil beweisen muss.“

Bei Cremonese läuft Vardy mit der Nummer 10 am Rücken auf.
Bei Cremonese läuft Vardy mit der Nummer 10 am Rücken auf.

„Alter ist nur eine Zahl“
Auch von seinem erhöhten Alter will der Stürmer nichts wissen: „Für mich ist Alter nur eine Zahl. Solange meine Beine genau das tun, was sie früher getan haben, und sich immer noch so frisch anfühlen wie früher, werde ich weitermachen.“ Trotz des ungeschlagenen Ligastarts, bei dem man unter anderem überraschend AC Mailand schlagen konnte, bleibt das Ziel für den Aufsteiger der Klassenerhalt.

Lesen Sie auch:
Jamie Vardy (li.) unterschreibt bei Cremonese.
Wechsel nach Italien
Leicester-Ikone Jamie Vardy startet neues Kapitel
02.09.2025
Leicester-Star
Jamie Vardy: Irre Wodka-Beichte in neuer Biografie
28.09.2016

Sein Debüt für US Cremonese könnte Jamie Vardy bereits kommenden Montag im Duell mit Verona feiern.

Porträt von Lorenz Rusch
Lorenz Rusch
Folgen Sie uns auf