„Diebe“ sorgten für Happy End bei Rollstuhlfahrer

König Charles: Mehr Ärger mit William als Harry?
Royal-Zoff!
Der Fall sorgte für Kopfschütteln und Fassungslosigkeit: Unbekannte Täter hatten vor einer Woche vor einem Mehrparteienhaus im Tiroler Zillertal ein abgesperrtes (!) elektrisches Zuggerät für Rollstühle entwendet. Jetzt brachten zwei Männer den Antrieb zur Polizei. Diese sprachen von einem „Missverständnis“. Der Besitzer kann jedenfalls aufatmen.
Schock und Ärger waren groß bei Hannes Streibl, als er am 5. September in den frühen Morgenstunden bemerkte, dass das elektrische Zuggerät, das versperrt vor einem Mehrparteienhaus in Uderns abgestellt war, offenbar gestohlen wurde. Der Zillertaler ist querschnittgelähmt und somit auf den Rollstuhl angewiesen. Der elektrische Antrieb hatte Streibl den Alltag in Sachen Mobilität enorm erleichtert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.