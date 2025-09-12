„Diebe“ sorgten für Happy End bei Rollstuhlfahrer

Schock und Ärger waren groß bei Hannes Streibl, als er am 5. September in den frühen Morgenstunden bemerkte, dass das elektrische Zuggerät, das versperrt vor einem Mehrparteienhaus in Uderns abgestellt war, offenbar gestohlen wurde. Der Zillertaler ist querschnittgelähmt und somit auf den Rollstuhl angewiesen. Der elektrische Antrieb hatte Streibl den Alltag in Sachen Mobilität enorm erleichtert.